İngiliz ekonomisinin şubat ayında yüzde 0,1 büyüme kaydettiği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıklamasında, ülkede bu yılın şubat ayında ekonomik büyümenin yüzde 0,1 ile otomotiv sektöründe ve bilgisayar ürünlerindeki üretimin azalması nedeniyle hız kestiği kaydedildi.

Ekonomistlerin beklentileri şubat ayında büyümenin yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede ekonomik büyümenin ocakta yüzde 0,8 olarak kaydedildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, İngiliz ekonomisinin son verilerine göre salgın öncesine kıyasla (2020 yılının şubat ayı) yüzde 1,5 daha büyük bir büyüme gerçekleştirdiğinin de altı çizildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İngiltere Ekonomisti Ruth Gregory, “Salgın sonrasındaki ekonomik büyüme zaten cılızlaşmaya başlamışken, hane halkının reel gelirlerindeki baskı arttı.” ifadesini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise verilerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali İngiltere’de ek ekonomik belirsizlik yaratıyor.” değerlendirmesinde bulundu