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Irak, Lübnan bankalarıyla ortak işlemleri durdurdu

23 Kasım 2022 | 16:33
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
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Irak, Lübnan bankalarıyla ortak işlemleri durdurdu
Irak Merkez Bankasından konuya dair ülkedeki bankalara resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "Çalışma çıkarı ve denetim yapılması gerekçesiyle Lübnan bankalarından, Irak'a ait Rafideyn ve Reşid bankalarının Beyrut şubelerine bakiye aktarılma işlemi durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Irak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ammar Hamad Halaf’ın imzasını taşıyan yazının, "Irak Şeffaflık Kurumunun Lübnan bankalarında bulunan paraların Irak Rafideyn Bankası Beyrut Şubesi’ne aktarım işlemlerinin incelemeye alınması kararından" bir gün sonra çıkması dikkati çekti.

Bağdat’taki ilgili mahkeme dün eski Rafideyn Bankası Genel Müdürü ve Yardımcısı'nın Lübnan’daki bankalara para aktarım işlemlerinde "yolsuzluk iddiaları" nedeniyle zorla getirilmesi kararı çıkarmıştı.
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