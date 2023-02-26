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İran'da dövizin tırmanışı sürüyor, yeni psikolojik eşik de aşıldı

Serbest piyasada doların satış kuru ilk kez yeni psikolojik eşik sayılan 60 bin tümeni de aştı

26 Şubat 2023 | 18:10
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İran'da dövizin tırmanışı sürüyor, yeni psikolojik eşik de aşıldı

İran'da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve avro ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 60 bin 100 tümene ulaşarak ilk kez yeni psikolojik eşik sayılan 60 bin tümeni de aştı.

Yeni bir rekor kıran avro ise 63 bin tümenden işlem gördü.

Serbest piyasada doların satış kuru hafta başında ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni geçmişti.

- İran para birimindeki değer kaybı

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 41 bin tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın yerel para birimi sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 46 değer kaybetti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 5 yıllık süreçte ise tümenin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 750'ye yaklaştı. İran'da dolar Mayıs 2018'de 6 bin tümen seviyelerindeydi.

Son aylarda Avrupa Birliği (AB) de ülkedeki protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi, Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah gönderildiği iddiaları ve nükleer programı gibi nedenlerle Tahran'a yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran İstatistik Merkezinin verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 53,4 olarak açıklanmıştı.


 

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