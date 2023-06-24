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İş insanı anlattı: Titan'da ölen baba-oğul biz olabilirdik

CNN'e konuşan bir baba ve oğul, Titan'da yaşanan faciadan sadece haftalar önce güvenlik endişeleri nedeniyle Titan denizaltısındaki koltukları kabul etmediklerini söylüyor.

24 Haziran 2023 | 18:06
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İş insanı anlattı: Titan'da ölen baba-oğul biz olabilirdik

Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu denizaltı Titan'da havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yaşamlarını yitirmişti. Yeni detaylar ortaya çıktı...

GİTMEDİLER, KURTULDULAR

Las Vegaslı yatırımcı Jay Bloom ve oğlu Sean, planlanan yolculuk öncesinde denizaltı ve okyanus derinliklerine seyahat etme kabiliyeti konusunda endişeler taşıdıklarını aktarıyor.

Çocukluğundan itibaren Titanik'e büyük ilgi duyan 20 yaşındaki Sean, Titan'la ilgili çok fazla uyarı işareti fark etmiş. Sean, yolculuğu düzenleyen OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın denizaltıyı ve özelliklerini anlattığı bir video izlediğini hatırlıyor. "Sonunda babamı bu konuda uyardım ve o da benimle aynı fikirde oldu" diyor.

Reuters'a göre Stockton Rush, Las Vegas merkezli yatırımcı Jay Bloom'u, Bloom ve oğlunun hayatta bir kez karşılaşabilecekleri heyecanı yaşayabilmeleri için bilet almaya ikna etmeye çalıştı. Bu tur ailenin ilgisini çekmişti. Ancak oğul Sean Bloom, Titan denizaltısı hakkında araştırma yaptıkça endişeleri arttı.

BİLETLERİ SHAHZADA VE SULEMAN DAWOOD ALDI

Yatırımcı Bloom, programın çakıştığını iddia ederek sezonun son seferine katılmak için son dakika şansını kibarca reddetti. Onlar vazgeçince koltukları Titan patladığında denizaltıda bulunan ve patlamada can veren yine baba Shahzada ve oğlu Suleman Dawood'a geçti.

Yatırımcı Bloom, "Pakistanlı iş adamı ve 19 yaşındaki oğlunun fotoğrafını her gördüğümde onlar yerine ben ve 20 yaşındaki oğlum olabilirdik diyorum" diyor...

Yatırımcı Jay Bloom Titan'a ne olduğunu öğrendiği anı "çok gerçeküstü" olarak tanımladı.

Rush ile mesajlaşmalarını paylaşan Bloom, Rush'ın Mart ayında Las Vegas'a uçarak biletleri satın almasını sağlamaya çalıştığını söyledi.

UÇAK DA ÇEKİNCELERİMİ ARTIRDI

Jay, CEO'nun kendi yaptığı iki kişilik deneysel bir uçakla geldiğini ve bunun da çekincelerini derinleştirdiğini hatırlıyor: Bunun hakkında düşünmeye başladım. İki kişilik deneysel bir uçakla geliyor ve Titanik'i görmek için okyanus tabanına inşa ettiği beş kişilik deneysel bir denizaltıyla gitmemi teklif ediyor. Benden farklı bir risk iştahı var. Ben bir pilotum. Helikopter pilotu lisansım var. Deneysel bir uçağa binmezdim."

Hem Jay hem de Sean, Rush'ın süreç boyunca Titan'la ilgili sordukları soruları ya da endişelerini geçiştirdiğini söylediler

 

 

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