ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu görüşüyor. Dünyanın gözü de bu zirvede.

Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Biden-Putin görüşmesi ABD yerel saatiyle 10.07’de (TSİ 18.07) başladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede Biden’ın, Putin’i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyarması bekleniyor.

Rusya devlet televizyonu ise yaklaşık Putin ve Joe Biden’ın sanal zirvesinin bu sabah başladığı ana ilişkin bir klip yayınladı.

WATCH: Russian state television broadcasts the moment @POTUS Biden and @KremlinRussia_E greet each other over videoconference. pic.twitter.com/34mtXF6Okk — Ed O'Keefe (@edokeefe) December 7, 2021

175 BİN ASKERLE İŞGAL İDDİASI

Kısa bir süre önce ABD istihbaratının Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna’ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürümüştü.

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edilmişti.

Biden, ABD istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’ya 175 bin askerle askeri saldırı planladığını belirlediğini yönelik haberlerin ardından Ukrayna’ya saldırmayı ‘çok, çok zor’ hale getireceği konusunda uyarmıştı.