ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu görüşüyor. Dünyanın gözü de bu zirvede.

Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Biden-Putin görüşmesi ABD yerel saatiyle 10.07’de (TSİ 18.07) başladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede Biden’ın, Putin’i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyarması bekleniyor.

Rusya devlet televizyonu ise yaklaşık Putin ve Joe Biden’ın sanal zirvesinin bu sabah başladığı ana ilişkin bir klip yayınladı.

WATCH: Russian state television broadcasts the moment @POTUS Biden and @KremlinRussia_E greet each other over videoconference. pic.twitter.com/34mtXF6Okk

— Ed O'Keefe (@edokeefe) December 7, 2021