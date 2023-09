Forbes dünyanın en değerli 50 spor takımını sıralıyor. Listeye göre dünyanın en değerli 50 spor takımının toplam değeri 256 milyar dolar (ortalama 5,12 milyar dolar). Bu yılki sınır rakamı her zamankinden daha yüksek: 3,7 milyar dolar. 2022'ye göre %19'luk bir artış var.



Listenin zirvesinde Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) ekiplerinden Dallas Cowboys var. Zaten listedeki takımların büyük çoğunluğu (30'u) Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nde (NFL) mücadele ediyor. Listenin ikinci sırasındaki takım ise Amerikan Ulusal Beyzbol liginden New York Yankees. NBA ekibi Golden State Warriors ise 3. sırada.

Formula 1 takımlarının değerlemeleri dört yıl öncesine göre %276 arttı. İki F1 takımı bu yılın ilk 50'sine girdi: Ferrari 3,9 milyar dolarla 45'inci, Mercedes ise 3,8 milyar dolarla 47'nci sırada yer aldı. Sıralamada en değerli futbol kulübü 11. sırada yer alan Real Madrid.

Listenin ilk 15 sırası ise şöyle:

# 1. Dallas Cowboys (NFL): 9 milyar dolar

# 2. New York Yankees (MLB): 7.1 milyar dolar

#3. Golden State Warriors (NBA) 7 milyar dolar

#3. New England Patriots (NFL)7 milyar dolar

#5. Los Angeles Rams (NFL) 6.9 milyar dolar

#6. New York Giants (NFL) 6.8 milyar dolar

#7. Chicago Bears (NFL) 6.3 milyar dolar

#8. Las Vegas Raiders (NFL) 6.2 milyar dolar

#9. New York Knicks (NBA) 6.1 milyar dolar

#9. New York Jets (NFL) 6.1 milyar dolar

11. Real Madrid (La Liga) 6.7 milyar dolar

#12. Washington Commanders (NFL) 6.05 milyar dolar

#13. Manchester United (Premier Lig) 6 milyar dolar

#13. San Francisco 49ers (NFL) 6 milyar dolar

#15. Los Angeles Lakers (NBA) 5.9 milyar dolar