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İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı

Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı... Listenin ilk 25'indeki isimlerin toplam serveti ise 2.1 trilyon dolar. Bu rakam geçen yıla göre 200 milyar dolar daha az. Peki, dünyanın en zengin insanı kim? İşte dünyanın en zengin 25 ismi...

05 Nisan 2023 | 10:04
Son Güncellenme: 05 Nisan 2023 | 12:39
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İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ AZALIŞ

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

İLK 25'E GİREN İKİ İSİM

Bu yıl ilk 25'e iki milyarder katıldı: Kanadalı medya patronu David Thomson ve Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight.

254 KİŞİ ARTIK MİLYARDER DEĞİL

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.
 

1
ELON MUSK GERİLEDİ

ELON MUSK GERİLEDİ

Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.
2
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI: ARNAULT

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI: ARNAULT

Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı. İspanyol perakendeci Amancio Ortega (+17,7 milyar dolar), Bloomberg LP'nin kurucu ortağı ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg (+12,5 milyar dolar) ve Meksikalı telekom patronu Carlos Slim Helu (+11,8 dolar ) dahil olmak üzere ilk 25'teki 8 isim 2022 sıralamasından bu yana zenginleşti. milyar).
3
EN ÇOK KAYBEDEN BEZOS

EN ÇOK KAYBEDEN BEZOS

İlk 25'in üçte ikisinin serveti geçen yıla göre daha az. Amazon hisseleri %38 oranında değer kaybederken hiç kimse Jeff Bezos kadar kaybetmedi. Düşüş, Bezos'un servetinden 57 milyar dolar eritti.
4
ZHAO GERİLEDİ

ZHAO GERİLEDİ

CZ olarak bilinen Binance'in kurucusu Changpeng Zhao , kripto kışının ortasında geçen yıl 19. sıradan 167. sıraya geriledi.
5
Türkiye'den 26 isim listede

Türkiye'den 26 isim listede

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
6
EN ÇOK ZENGİNİ OLAN ÜLKE

EN ÇOK ZENGİNİ OLAN ÜLKE

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.
7
DÜNYANIN EN ZENGİN 25 İSMİ

DÜNYANIN EN ZENGİN 25 İSMİ

1 Bernard Arnault ve ailesi... Net değer: 211 Milyar Dolar | Zenginlik Kaynağı: LVMH | Yaş: 74 | Vatandaşlık: Fransa
8
2: Elon Musk - 180 Milyar Dolar

2: Elon Musk - 180 Milyar Dolar

9
#3. Jeff Bezos - 114 Milyar Dolar

#3. Jeff Bezos - 114 Milyar Dolar

10
#4. Larry Ellison - 107 Milyar Dolar

#4. Larry Ellison - 107 Milyar Dolar

11
# 5. Warren Buffet - 106 Milyar Dolar

# 5. Warren Buffet - 106 Milyar Dolar

12
#6. Bill Gates - 104 Milyar Dolar

#6. Bill Gates - 104 Milyar Dolar

13
#7. Michael Bloomberg - 94,5 Milyar Dolar

#7. Michael Bloomberg - 94,5 Milyar Dolar

14
# 8. Carlos Slim Helu ve ailesi - 93 Milyar Dolar-

# 8. Carlos Slim Helu ve ailesi - 93 Milyar Dolar-

15
# 9. Mukesh Ambani - 83,4 Milyar Dolar

# 9. Mukesh Ambani - 83,4 Milyar Dolar

16
# 10. Steve Ballmer - 80,7 Milyar Dolar

# 10. Steve Ballmer - 80,7 Milyar Dolar

17
Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi - 80,5 Milyar Dolar

Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi - 80,5 Milyar Dolar

18
# 12. Larry Page - 79,2 Milyar Dolar

# 12. Larry Page - 79,2 Milyar Dolar

19
# 13. Amancio Ortega - 77,3 Milyar Dolar

# 13. Amancio Ortega - 77,3 Milyar Dolar

20
# 14. Sergey Brin - 76 Milyar Dolar

# 14. Sergey Brin - 76 Milyar Dolar

21
# 15. Zhong Shanshan - 68 Milyar Dolar

# 15. Zhong Shanshan - 68 Milyar Dolar

22
#16 Mark Zuckerberg - 64,4 Milyar Dolar

#16 Mark Zuckerberg - 64,4 Milyar Dolar

23
#17. Charles Koch - 59 Milyar Dolar

#17. Charles Koch - 59 Milyar Dolar

24
#17. Julia Koch ve ailesi - 59 Milyar Dolar

#17. Julia Koch ve ailesi - 59 Milyar Dolar

25
# 19. jim Walton - 58,8 Milyar Dolar

# 19. jim Walton - 58,8 Milyar Dolar

26
#20. Rob Walton - 57,6 Milyar Dolar

#20. Rob Walton - 57,6 Milyar Dolar

27
Alice Walton - 56,7 Milyar Dolar

Alice Walton - 56,7 Milyar Dolar

28
#22. David Thomson ve ailesi - 54,4 Milyar Dolar

#22. David Thomson ve ailesi - 54,4 Milyar Dolar

29
#23 Michael Dell - 50,1 Milyar Dolar

#23 Michael Dell - 50,1 Milyar Dolar

30
#24 Gautam Adani - 47,2 Milyar Dolar

#24 Gautam Adani - 47,2 Milyar Dolar

31
#25 Phil Knight ve ailesi - 45,1 Milyar Dolar

#25 Phil Knight ve ailesi - 45,1 Milyar Dolar

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