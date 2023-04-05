Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ AZALIŞ

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.

İLK 25'E GİREN İKİ İSİM

Bu yıl ilk 25'e iki milyarder katıldı: Kanadalı medya patronu David Thomson ve Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight.

254 KİŞİ ARTIK MİLYARDER DEĞİL

Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.



1 ELON MUSK GERİLEDİ Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

2 DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI: ARNAULT Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı. İspanyol perakendeci Amancio Ortega (+17,7 milyar dolar), Bloomberg LP'nin kurucu ortağı ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg (+12,5 milyar dolar) ve Meksikalı telekom patronu Carlos Slim Helu (+11,8 dolar ) dahil olmak üzere ilk 25'teki 8 isim 2022 sıralamasından bu yana zenginleşti. milyar).

3 EN ÇOK KAYBEDEN BEZOS İlk 25'in üçte ikisinin serveti geçen yıla göre daha az. Amazon hisseleri %38 oranında değer kaybederken hiç kimse Jeff Bezos kadar kaybetmedi. Düşüş, Bezos'un servetinden 57 milyar dolar eritti.

4 ZHAO GERİLEDİ CZ olarak bilinen Binance'in kurucusu Changpeng Zhao , kripto kışının ortasında geçen yıl 19. sıradan 167. sıraya geriledi.

5 Türkiye'den 26 isim listede Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

6 EN ÇOK ZENGİNİ OLAN ÜLKE ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.

7 DÜNYANIN EN ZENGİN 25 İSMİ 1 Bernard Arnault ve ailesi... Net değer: 211 Milyar Dolar | Zenginlik Kaynağı: LVMH | Yaş: 74 | Vatandaşlık: Fransa

8 2: Elon Musk - 180 Milyar Dolar

9 #3. Jeff Bezos - 114 Milyar Dolar

10 #4. Larry Ellison - 107 Milyar Dolar

11 # 5. Warren Buffet - 106 Milyar Dolar

12 #6. Bill Gates - 104 Milyar Dolar

13 #7. Michael Bloomberg - 94,5 Milyar Dolar

14 # 8. Carlos Slim Helu ve ailesi - 93 Milyar Dolar-

15 # 9. Mukesh Ambani - 83,4 Milyar Dolar

16 # 10. Steve Ballmer - 80,7 Milyar Dolar

17 Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi - 80,5 Milyar Dolar

18 # 12. Larry Page - 79,2 Milyar Dolar

19 # 13. Amancio Ortega - 77,3 Milyar Dolar

20 # 14. Sergey Brin - 76 Milyar Dolar

21 # 15. Zhong Shanshan - 68 Milyar Dolar

22 #16 Mark Zuckerberg - 64,4 Milyar Dolar

23 #17. Charles Koch - 59 Milyar Dolar

24 #17. Julia Koch ve ailesi - 59 Milyar Dolar

25 # 19. jim Walton - 58,8 Milyar Dolar

26 #20. Rob Walton - 57,6 Milyar Dolar

27 Alice Walton - 56,7 Milyar Dolar

28 #22. David Thomson ve ailesi - 54,4 Milyar Dolar

29 #23 Michael Dell - 50,1 Milyar Dolar

30 #24 Gautam Adani - 47,2 Milyar Dolar