İsveç'te beklentiyi aşan enflasyonun arkasında Beyonce mu var?

BBC'nin haberine göre Beyonce'un geçen ay İsveç'te dünya turunun başlaması, otellere ve restoranlar talep patlamasına yol açtı ki, bu durum ülkenin ekonomik istatistiklerine yansıdı.

İsveç, Mayıs ayında %9,7 ile beklenenden yüksek bir enflasyon bildirdi. Bu sürpriz artışın nedeni olarak, otellere ve restoranlara olan talep gösterildi. Danske Bank ekonomisti Michael Grahn, BBC’ye yaptığı açıklamada, Beyonce olan büyük ilginin bu artışa küçük bir katkı yaptığını değerlendirdi. Grahn tek bir yıldızın böyle bir etki yapmasının çok nadir olduğunu, benzer etkiyi büyük futbol turnuvalarının yapabileceğini kaydetti.

Amerikalı süper yıldız 2022 yılında yeni bir albüm yayınladı. 7 yıldır ilk kez solo dünya turnesine çıkan Beyonce’un konserleri yarattığı ekonomiyle de ele alınıyor.

Bir tahmine göre Eylül ayında sonlanacak turne, 2 milyar sterlinlik bir hasılat yaratabilir. Airbnb verilerine göre konser yapılacak şehirlerde konaklama aramaları çok artmış durumda. Birçok konserin biletleri günler içinde tükendi ve ikinci el piyasasında da fiyatlar yükseldi.

Galler konseri için yurtdışı da dahil olmak üzere 60.000 kişi Cardiff'e akın etti. Beyoncé'nin iki gece boyunca 46.000 kişilik bir kalabalığa konser verdiği Stockholm konserlerinin dünyanın dört bir yanından hayran çektiği bildiriliyor. Visit Stockholm, geçen ay Washington Post'a gönderdiği bir e-postada şehre turizmdeki patlamayı "Beyoncé etkisi" olarak tanımladı.

