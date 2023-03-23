İsviçre bu yıl iltica başvurularının yüksek olmasını bekliyor

İsviçre basınında yer alan habere göre, İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, bu yıl ülkeye iltica talebinde bulunan kişi sayısının 27 bin civarında olmasını beklediklerini, en kötü senaryoda ise sayının 40 bine ulaşabileceğini belirtti.

Burgener, son haftalarda İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunan Ukraynalı sayısında artış olmadığı bilgisini vererek, "Savaşın ekonomik sonuçlarının iltica taleplerini yüksek tutması bekleniyor. Bu durum, savaşın gidişatına ve diğer bölgeleri nasıl etkilediğine de bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 64 artışla 24 bin 500 sığınmacıyı kabul etmişti. Ülke, geçen yıl hızlandırılmış bir kayıt süreci ve özel koruma statüsü ile yaklaşık 75 bin Ukraynalı sığınmacıyı da kabul etti.

İsviçre'den sığınma talep eden Ukraynalı sayısı haftalık 500 kişiye kadar düştü.

Olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Burgener, bu kadar yüksek sığınmacı sayısıyla sınırları zorladıklarını vurguladı.

Burgener, "Şimdiye kadar iltica sistemi stres testini geçti ama hükümetin her kademesi baskı altında." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sığınmacıların ülkelerine geri gönderilme oranının yüzde 54 olduğunu bildiren Burgener, bunun ülkeye gelen ve zulüm görmemiş sığınmacılara "açık bir sinyal" olduğunu belirtti. Burgener, "İsviçre'ye ekonomik sebeplerle geliyorsanız, olumlu bir netice alma ihtimaliniz çok düşük." dedi.

İsviçre'deki bazı kantonlar, artan mülteci sayısı nedeniyle federal hükümetten bu ayın başında barınak desteği istemişti.

Bern ve Cenevre kantonları, mülteci kabul etme sürecini askıya almıştı.

İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, aralıkta özel korunmaya gereksinim duyan mültecileri kabul etmek için yürürlükte olan yeniden yerleşim programını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Keller-Sutter, bu kararı, ülkenin mülteci alma kapasitesinin dolması gerekçesiyle aldıklarını ifade etmişti.