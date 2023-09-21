BBC Türkçe'nin haberine göre İtalya'nın Sardinya adasında küçük yerleşimlerin yok olmasını önlemek ve peynir üreticiliği gibi geleneklerin devamını sağlamak için Kırgız çobanlar aranıyor. Bu kapsamda ilk olarak İtalya ve Kırgız hükümetleri arasında yaklaşık 100 çobanın Sardinya'ya yollanması için anlaşmaya varılmış. Peki, İtalya neden Kırgız çobanlar arıyor?

Habere göre Coldiretti, 6 bin km uzaktan çoban getirtme kararının gerekçesini, Kırgızistan'ın Sardinya'ya benzer çobanlık, süt ürünleri ve at yetiştiriciliği geleneğine sahip olmasıyla açıklıyor. Adadaki çobanların yaşlanması ve gençlerin de buradan ayrılması nedeniyle yabancı çoban getirilmesi formülüne başvurulmuş. Coldiretti projeyi, "Sardinya’yı kurtarmak için Kırgız çobanlar geliyor" başlıklı bir açıklamayla duyurdu.

Sardinya’ya gidecek çobanların 18-45 yaşları arasında olması isteniyor. Seçilecek 100 Kırgız çobanın aileleriyle birlikte adadaki küçük yerleşim birimlerinde boş kalan evlere yerleştirilmeleri planlanıyor. Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Sardinya adası 48’in üzerindeki yaş ortalamasıyla İtalya’nın en yaşlı bölgelerinden.

