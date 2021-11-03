İtalya’da işsizlik oranı, eylülde 59 bin istihdam oluşturulmasıyla yüzde 9,3’ten yüzde 9,2’ye geriledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), eylül ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 9,2’ye geriledi.

Ağustosta yüzde 28 olan 15 ila 24 yaş arasındaki iş arayanları ölçen genç işsizlik oranının ise eylülde yüzde 29,8’e yükselmesi dikkati çekti.

İtalyan basını, temmuz ve ağustos aylarında işsizlikte kaydedilen artışların eylül ayında istihdamın artmasıyla tersine döndüğünü yazdı.

Ülkede, eylülde ağustosa göre 59 bin (yüzde 0,3) istihdam artışı görülürken, Eylül 2020’ye göre ise söz konusu artış 273 bin (yüzde 1,2) oldu, istihdam oranı ise yüzde 58,3’e yükseldi.