ARA
Bist 100
7950,06
-0,75%
Bist 100
Dolar/TL
30,2703
0,0513%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8067
-0,476%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0827
-0,5269%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1970,4
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?

İzlanda'da ilginç bir proje gündemde... Ülkedeki araştırmacılar tarihte ilk defa bir magma odasına ulaşmak için tünel açmayı planlıyor. Peki, neden?

23 Ocak 2024 | 16:38
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?

Proje volkanların altında saklı olan sırlar aydınlanabilir mi? Magmanın gücü sürdürülebilir bir dünyayı besleyebilir mi? Yıkıcı volkanik patlamalar öngörülebilir mi? Dünya magmanın sınırsız enerjisiyle beslenebilir mi? sorularına yanıt bulmayı amaçlıyor. Bilim insanları projeyle yer kabuğunun dinamiklerinin, gezegenin nasıl oluştuğunun anlaşılması için yeni bilgiler edinmeyi umuyor. Proje ayrıca jeotermal enerjiyi güçlendirecek bir adım olarak da görülüyor. Popular Science da hazırladığı videoda (aşağıda) projeyi şöyle yorumlamış:

0
  • ALTIN GRAM - TL 1970,4 0,24%
  • ALTIN ONS 2024,65 0,19%
  • BIST 100 7950,06 -0,75%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,479 0,291%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34808 -0,0026%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,8035 1,0512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2703 0,0513%
  • EURO/DOLAR 1,0827 -0,5269%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8067 -0,476%
  • STERLIN/DOLAR 1,26627 -0,35843%
Günün En Çok Okunanları
Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Alper Gezeravcı'nın uzayda başladığı ilk deney
GERİ
İLERİ
Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL