İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?

Proje volkanların altında saklı olan sırlar aydınlanabilir mi? Magmanın gücü sürdürülebilir bir dünyayı besleyebilir mi? Yıkıcı volkanik patlamalar öngörülebilir mi? Dünya magmanın sınırsız enerjisiyle beslenebilir mi? sorularına yanıt bulmayı amaçlıyor. Bilim insanları projeyle yer kabuğunun dinamiklerinin, gezegenin nasıl oluştuğunun anlaşılması için yeni bilgiler edinmeyi umuyor. Proje ayrıca jeotermal enerjiyi güçlendirecek bir adım olarak da görülüyor. Popular Science da hazırladığı videoda (aşağıda) projeyi şöyle yorumlamış: