Autorola Türkiye, Türkiye otomotiv sektöründe satışların yüzde 60’ını gerçekleştiren 12 otomotiv markası ve yetkili satıcıları ile iş birliği içerisinde. Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, “Global know-how avantajımızı kullanarak varlık gösterdiğimiz 24 ülkede uyguladığımız yeni iş modellerini, teknolojileri aktarabilmekle ilgili planlarımız ve teknoloji yatırımlarımız devam edecek” diyor.