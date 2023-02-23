Japonya'yı karıştıran gizemli cismin ne olduğu bulunmuş olabilir

Japonya'da çapı yaklaşık 1,5 metre olan küre, ülkenin Pasifik kıyısındaki Hamamatsu kentindeki Enshu sahiline vurmuştu. Uzmanların, nesnenin içini incelemek için X-ışını teknolojisini kullanması ve içinin boş olduğu tespit etmesi başıboş bir mayın olabileceğine dair şüpheleri ortadan kaldırdı. Cismin Kuzey Kore veya Çin tarafından casusluk faaliyetleri için kullanıldığına dair hiçbir belirti yoktu.

1 Ancak cismin ne olduğu bir türlü açıklanmayınca yerel halk tarafından 'Godzilla yumurtası', 'şamandıra', 'uzaydan gelen cisim' gibi isimlerler verildi. Sosyal medyada ise bir çok Japon kullanıcı, yetkililerin neden bunun ne olduğunu açıklamadığını sorguladı. Bir kullanıcı, "Okyanusla çevrili bir ülkenin yetkililerinin bir şamandırayı tanımadığına inanamıyorum" diyor.

2 'NE OLDUĞUNU ANINDA BİLDİM' İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nden bir oşinograf olan Prof Mark Inall ise BBC'ye bunun ne olduğunu "anında" bildiğini söyledi. BBC'ye "Bu çok tanıdık. Aletleri okyanusta yüzer durumda tutmak için (onları) kullanıyoruz" dedi. Profesör Inall, şamandıraların, şiddetli fırtınalarda ya da büyük bir balıkçı teknesi etkisiyle zincirlerinden kurtulabileceğini söyledi.

3 Küre yerinden kaldırıldı ama ne olduğu yine açıklanmadı. Ancak dünyada da kürenin, üzerindeki kulplar da dikkate alınarak bir şamandıra olduğu tahmini yapılıyor.

4 Daily Mail'e göre küre, Çinli gemi inşa şirketi Nantong Yangfan tarafından benzer boyutlarda üretilmiş ve denizcilere rehberlik etmek ya da okyanusta konumları işaretlemek için kullanılan çelik bir şamandırayla çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

5 Şirketin merkezi Çin'in doğusundaki kıyı bölgesi Jiangsu eyaletinde bulunuyor ve bu da şamandıranın basitçe kopup doğuya, Japonya'ya doğru süzüldüğü iddialarını destekliyor. Japon yetkililer ise kürenin Çin menşeli olmadığını söylüyor..