ARA
Bist 100
5086,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
18,8687
-0,0337%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9936
-0,1575%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0596
-0,0721%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1105,56
-0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Japonya'yı karıştıran gizemli cismin ne olduğu bulunmuş olabilir

Japonya'yı karıştıran gizemli cismin ne olduğu bulunmuş olabilir

Japonya'da kıyıya vuran gizemli metal küre ülkede spekülasyon dalgasını başlatmıştı. Daha ilginç olanı ise yetkilerin bu kürenin ne olduğunu açıklamamış olması. Çünkü, aslında ne olduğuna dair önemli tahminler var.

23 Şubat 2023 | 23:58
Son Güncellenme: 24 Şubat 2023 | 00:10
0
Japonya'yı karıştıran gizemli cismin ne olduğu bulunmuş olabilir

Japonya'da çapı yaklaşık 1,5 metre olan küre, ülkenin Pasifik kıyısındaki Hamamatsu kentindeki Enshu sahiline vurmuştu. Uzmanların, nesnenin içini incelemek için X-ışını teknolojisini kullanması ve içinin boş olduğu tespit etmesi başıboş bir mayın olabileceğine dair şüpheleri ortadan kaldırdı. Cismin Kuzey Kore veya Çin tarafından casusluk faaliyetleri için kullanıldığına dair hiçbir belirti yoktu.

1

Ancak cismin ne olduğu bir türlü açıklanmayınca yerel halk tarafından 'Godzilla yumurtası', 'şamandıra', 'uzaydan gelen cisim' gibi isimlerler verildi. Sosyal medyada ise bir çok Japon kullanıcı, yetkililerin neden bunun ne olduğunu açıklamadığını sorguladı. Bir kullanıcı, "Okyanusla çevrili bir ülkenin yetkililerinin bir şamandırayı tanımadığına inanamıyorum" diyor.
2
'NE OLDUĞUNU ANINDA BİLDİM'

'NE OLDUĞUNU ANINDA BİLDİM'

İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nden bir oşinograf olan Prof Mark Inall ise BBC'ye bunun ne olduğunu "anında" bildiğini söyledi. BBC'ye "Bu çok tanıdık. Aletleri okyanusta yüzer durumda tutmak için (onları) kullanıyoruz" dedi. Profesör Inall, şamandıraların, şiddetli fırtınalarda ya da büyük bir balıkçı teknesi etkisiyle zincirlerinden kurtulabileceğini söyledi.
3

Küre yerinden kaldırıldı ama ne olduğu yine açıklanmadı. Ancak dünyada da kürenin, üzerindeki kulplar da dikkate alınarak bir şamandıra olduğu tahmini yapılıyor.
4

Daily Mail'e göre küre, Çinli gemi inşa şirketi Nantong Yangfan tarafından benzer boyutlarda üretilmiş ve denizcilere rehberlik etmek ya da okyanusta konumları işaretlemek için kullanılan çelik bir şamandırayla çarpıcı bir benzerlik taşıyor.
5

Şirketin merkezi Çin'in doğusundaki kıyı bölgesi Jiangsu eyaletinde bulunuyor ve bu da şamandıranın basitçe kopup doğuya, Japonya'ya doğru süzüldüğü iddialarını destekliyor. Japon yetkililer ise kürenin Çin menşeli olmadığını söylüyor..
6

Gizemli küre, bölgede son dönemde artan gerginlik sürecinin ortasına denk geldi. Çünkü BBC'ye göre geçen hafta Japon medyasında, Kuzey Kore'nin son füze faaliyetinin olası sonuçları tartışılıyordu. Cumartesi günü bir kıtalararası balistik füze denemesi (ICBM) Japonya'nın karasularında son buldu. ABD'nin gündeminde ise Çin casus balonları vardı. Profesör Inall da bu gelişmelere dikkat çekerek, “Tanımlanamayan yüzen isimlere karşı bir merak olabileceğini anlıyorum” diyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1105,56 -0,1%
  • ALTIN ONS 1822,42 -0,06%
  • BIST 100 5086,2 0,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8687 -0,0337%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9936 -0,1575%
  • EURO/USD 1,0596 -0,0721%
  • INGILIZ STERLINI 1,2018 -0,04242%
  • JAPON YENI 134,729 0,065%
  • KANADA DOLARI 1,35455 0,01957%
  • RUS RUBLESI 75,725 0,3778%
Günün En Çok Okunanları
Bir ilçe daha 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı
İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı
Sasa, Adana'daki tesisine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı
Sasa, Adana'daki tesisine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı
'Olağanüstü kuraklığın' etkisini gösterdiği 31 il
'Olağanüstü kuraklığın' etkisini gösterdiği 31 il
Bakan Kurum deprem konutlarının detaylarını açıkladı
Bakan Kurum deprem konutlarının detaylarını açıkladı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor
GERİ
İLERİ
Bir ilçe daha 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı
Sasa, Adana'daki tesisine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı
'Olağanüstü kuraklığın' etkisini gösterdiği 31 il
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı
Sasa, Adana'daki tesisine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı
'Olağanüstü kuraklığın' etkisini gösterdiği 31 il
Bakan Kurum deprem konutlarının detaylarını açıkladı
İstanbul'da 48 yıllık sitede yıkım başladı
Sasa, Adana'daki tesisine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı
'Olağanüstü kuraklığın' etkisini gösterdiği 31 il
Bakan Kurum deprem konutlarının detaylarını açıkladı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL