Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, yıllardır sürdürdüğü görevinden 2021’in üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu. Uzay projesine odaklanmak isteyen 57 yaşındaki Bezos, Forbes’a göre şu an yaklaşık 192 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 372 milyar TL) servetiyle dünyanın en zengini.
Bununla birlikte Bezos, servetinin yanı sıra ABD’nin birçok köşesindeki gayrimenkul portfolyosu da dikkat çekiyor. Zira 2017’de ülkenin en büyük 28. gayrimenkul sahibi seçilmişti.
Independent Türkçe’nin New York Post’tan çevirdiği habere göre her mevsim için bir eve sahip Bezos’un gayrimenkullerinin değeri 500 milyon doları (yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL) aşıyor.
Bezos’un gayrimenkulleri arasında en dikkat çekeni ise pandemiden hemen önce 165 milyon dolara satın aldığı 1923’te Warner Bros. stüdyosunun kurucusu Harry Warner için inşa edilen Beverly Hills’teki malikane.
Bezos’un portfolyosundaki o evler ve özellikleri:
Bezos, Beverly Hills’teki malikanesini, Kovid-19 pandemisinden hemen önce 165 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 180 milyon TL) satın aldı. Sunset Bulvarı’nın yakınlarındaki yaklaşık bin 114 metrekarelik malikanenin zemini ahşap. Malikane fresk resim tekniğiyle işlenmiş duvarları ve elle oyulmuş kapılarıyla da hayranlık uyandırıyor.
Malikanede 8 yatak odası ve 10 banyo bulunurken büyük bahçesinde süs havuzu, lagün benzeri başka bir havuz, spa, tenis kortu ve şömineli avlu mevcut.
1923’te Warner Bros. stüdyosunun kurucusu Harry Warner için inşa edilen evde oyun odası, şömineli çalışma odası da var. Sinema salonunuysa Warner Bros.’a ait orijinal sandalyeler süslüyor.
Malikanede, daha önce Marilyn Monroe’nin de kaldığı iki katlı konukevi de bulunuyor.
New York’taki Beşinci Cadde’nin meşhur binalarından 212’de Haziran 2019’da 21,22,23 ve 24. katları 80 milyon dolara (yaklaşık 570 milyon TL) satın alan Bezos, Nisan 2020’de 20. katı 16 milyon dolara (yaklaşık 115 milyon TL) portfolyosuna kattı. Bezos, bu katları birleştirmeyi ve bin 580 metrekarelik devasa bir ev meydana getirmeyi planlıyordu.
1912’de inşa edilen binada spor salonu, yoga stüdyosu, tedavi, oyun, yemek, toplantı ve sinema odası bulunurken çatı katında, gözlemevi bile mevcut.
Bezos, Washington DC’deki Kalorama Mahallesi’nde 23 milyon dolara (yaklaşık 165 milyon TL) eskiden Tekstil Müzesi olan binayı satın aldı ve yenileme çalışmaları için 12 milyon dolar (yaklaşık 85 milyon TL) ayırdı.
Tekstil Müzesi görkemli Roma sütunlarıyla dikkat çekiyor. 1914’te inşa edilen yaklaşık 2 bin 510 metrekarelik binada 10 yatak odası ve 8 banyo var. Bezos, Tekstil Müzesi’nin karşısındaki evi de Ocak 2020’de 5 milyon dolara (yaklaşık 36 milyon TL) satın almıştı.
Bezos ayrıca, New York’ta 17 milyon dolar (121 milyon TL) değerinde 4 daireye, Kaliforniya’da biri 24 milyon dolar (yaklaşık 171 milyon TL) diğeri 13 milyon dolar (yaklaşık 93 milyon TL) değerinde iki eve ve Teksas’ta ne kadara mal olduğu bilinmeyen 12 bin hektarlık çiftliğe sahip.
Bezos’un Washinton DC’de 1998’de 10 milyon dolara (yaklaşık 71 milyon TL) satın aldığı malikane de ilginç bir özelliğe sahip. Zira Bezos, 2005’te hemen yanındaki malikaneyi de 50 milyon dolara (355 milyon TL) satın almıştı. İkisinin yenileme çalışmalarına 28 milyon dolar (yaklaşık 200 milyon TL) vermişti.
Bir cevap yazın