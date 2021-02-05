Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, yıllardır sürdürdüğü görevinden 2021’in üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu. Uzay projesine odaklanmak isteyen 57 yaşındaki Bezos, Forbes’a göre şu an yaklaşık 192 milyar dolarlık (yaklaşık 1 trilyon 372 milyar TL) servetiyle dünyanın en zengini.

Bununla birlikte Bezos, servetinin yanı sıra ABD’nin birçok köşesindeki gayrimenkul portfolyosu da dikkat çekiyor. Zira 2017’de ülkenin en büyük 28. gayrimenkul sahibi seçilmişti.

Independent Türkçe’nin New York Post’tan çevirdiği habere göre her mevsim için bir eve sahip Bezos’un gayrimenkullerinin değeri 500 milyon doları (yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL) aşıyor.

Bezos’un gayrimenkulleri arasında en dikkat çekeni ise pandemiden hemen önce 165 milyon dolara satın aldığı 1923’te Warner Bros. stüdyosunun kurucusu Harry Warner için inşa edilen Beverly Hills’teki malikane.

Bezos’un portfolyosundaki o evler ve özellikleri:

1. Kaliforniya’da malikane Önceki Sonraki