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JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken

JPMorgan'ın patronu Jamie Dimon, Fed'in zafer turu için çok erken olduğu, enflasyonun 'o kadar çabuk ortadan kalkmayabileceği' uyarısında bulundu

15 Kasım 2023 | 14:28
Son Güncellenme: 15 Kasım 2023 | 14:33
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JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken

JPMorgan Chase CEO'su yaptığı açıklamada yatırımcıların, Ekim ayında fiyatların yıllık bazda %3,2 ile beklenenden daha düşük bir oranda arttığını gösteren Salı günkü Tüketici Fiyat Endeksi raporuna muhtemelen "aşırı tepki" verdiklerini söyledi.

Bu rakamın ardından hisse senetleri yükselişe geçti ve hem gösterge S&P 500 hem de Nasdaq tek bir seansta %2 artış gösterirken, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri 16 yılın en yüksek seviyelerinden uzaklaştı.

Dimon, verilerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Şahsen, insanların kısa vadeli rakamlara aşırı tepki verdiğini ve bunu yapmayı bırakmaları gerektiğini düşünüyorum... Enflasyonun muhtemelen gösterdiğinden biraz daha yapışkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dimon, merkez bankasının sıkılaştırma kampanyasına henüz son vermeye hazırlanmaması gerektiği konusunda uyardı.

Dimon, "Bence şimdilik duraklamakla doğru olanı yapıyorlar, faizleri çok yükselttiler, ekonomi ve ABD üzerindeki etkisini görmek için bekliyorlar. Ancak yine de sadece bir risk yönetimi aracı olarak biraz daha fazlasını yapmak zorunda kalabileceklerine hazırlıklı olmanız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dimon, "Korkarım enflasyon o kadar çabuk ortadan kalkmayabilir" diye ekledi.

Mart 2022'den bu yana Fed, yükselen fiyatları kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını sıfıra yakın seviyelerden %5,5 civarına yükseltti ve bu da enflasyonun %2'lik hedefine doğru gerilemesine yardımcı oldu.

 

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