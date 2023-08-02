ARA
Bist 100
7471,83
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
26,9968
0,1123%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7254
0,6319%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0998
-0,1054%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,69
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme... Tümörleri öldüren hap üretildi

Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme... Tümörleri öldüren hap üretildi

ABD'de önde gelen bir hastanedeki bilim insanları, "hedefe yönelik kemoterapi" yoluyla solid (hücre dolu) tümörleri öldüren bir "kanser öldürücü hap" geliştirdi.

02 Ağustos 2023 | 16:09
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2023 | 16:46
0
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme... Tümörleri öldüren hap üretildi

"Önemli bir havayolu merkezini kapatan, yalnızca kanser hücreleri taşıyan uçaklarda tüm uçuşları durduran bir kar fırtınasına" benzetilen protein, ABD'deki en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından biri olan City of Hope'daki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, AOH1996 molekülü, DNA replikasyonu ve genişleyen tümörlerin onarımı için kritik bir protein olan PCNA'nın kanserli bir varyantını hedefleyerek çalışıyor.

Klinik öncesi araştırmalar, son 20 yılda geliştirilen ilacın meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, cilt ve akciğer kanserlerini tedavi etmede etkili olduğunu gösterdi.

Proteini 70'ten fazla kanser hücre hattında test eden çalışma, Cell Chemical Biology adlı bilimsel dergide yayımlandı. Sonuçlarda AOH1996'nın "normal hücre çoğalma döngüsünü bozarak" kanser hücrelerini seçici olarak öldürdüğü ve bir sonraki aşamada insanlarda klinik denemeyi ilerletmenin amaçlandığı belirtildi.

City of Hope Moleküler Teşhis ve Deneysel Tedavi Bilimleri Bölümü'nde profesör ve Moleküler Onkolojide M.T. & B.A. Ahmadinia Profesörü Doktor Linda Malkas, "PCNA, uçaklara giden birden fazla kapı içeren büyük bir havayolu terminal merkezi gibidir. Veriler kanser hücrelerinde PCNA'nın benzersiz bir şekilde değiştirildiğini gösteriyor ve bu, kanser hücrelerinde yalnızca PCNA formunu hedef alan bir ilaç tasarlamamıza imkan sağladı" diyor.

Kanser öldürücü hapımız, önemli bir havayolu merkezini kapatan, yalnızca kanser hücreleri taşıyan uçaklarda tüm uçuşları durduran bir kar fırtınası gibi.

Sonuçlar umut verici. AOH1996, hücre ve hayvan modellerinde toksisiteye yol açmadan tek veya çoklu tedavilerle tümör büyümesini baskılayabilir. Araştırma amaçlı kemoterapötik şu anda City of Hope'daki insanlarda 1. Faz klinik denemesinde.

Çalışmanın baş yazarı ve Beckman Şehir Araştırma Enstitüsü Moleküler Teşhis ve Deneysel Tedavi Bilimleri Bölümü'nde doçent olan Doktor Long Gu, "Hiç kimse PCNA'yı 'tedavi edici' olarak hedeflemedi, çünkü 'tedavi edilemez' olarak görülüyordu fakat şu açık ki City of Hope, zorlu bir protein hedefi için araştırma amaçlı bir ilaç geliştirebildi" diye ekledi.

PCNA'nın kanser hücrelerinde artan nükleik asit replikasyon hatalarının muhtemel nedenlerinden biri olduğunu keşfettik. Artık sorun alanını bildiğimize ve engelleyebildiğimize göre, daha kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik kanser ilaçları geliştirme sürecini anlamak için daha derine ineceğiz.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,69 -0,16%
  • ALTIN ONS 1937,5 -0,28%
  • BIST 100 7471,83 0,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9968 0,1123%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7254 0,6319%
  • EURO/USD 1,0998 -0,1054%
  • INGILIZ STERLINI 1,27755 0,11559%
  • JAPON YENI 141,965 0,148%
  • KANADA DOLARI 1,33711 -0,06876%
  • RUS RUBLESI 96,405 0,5528%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri: Listede hangi isimler var?
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL