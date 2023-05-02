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  • Kate Middleton paylaştı, üretimden kalkan kazağa talep yağdı

Kate Middleton paylaştı, üretimden kalkan kazağa talep yağdı

Kate Middleton'ın Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf üretimden kaldırılmış bir kazağa talebi patlattı. Üretici firma, Prens Louis tarafından giyilen 75 sterlinlik kazağı bir süreliğine geri getirme kararı aldı.

02 Mayıs 2023 | 14:30
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Kate Middleton paylaştı, üretimden kalkan kazağa talep yağdı

Galler Prensesi geçen hafta beşinci doğum gününü kutlamak için en küçük oğlu Prens Louis'in bir fotoğrafını yayınlayınca internette aramalar tırmandı. Çok sayıda kişi Prens Louis'in fotoğraftaki kazağını araştırmaya başladı.

Ancak tek bir sorun vardı: 75 sterlinlik Fair Isle tasarımı, Kate'e yıllar önce verilen ve o zamandan beri üretilmeyen bir tasarımdı. Şimdi, yoğun talep üzerine üretici firma kullanımdan kaldırılan tasarımı bir süre için geri getirdi.


Lallie London kazak için cuma gününe kadar ön sipariş toplamaya başladı. Ancak teslimatı eylül ayında yapılacak kazak için tüm ürünlerin satıldığı duyuruldu. Şirket, Kate'in eski bir okul arkadaşı olan tasarımcı Alice Avenel tarafından kuruldu. Pazar günü The Mail'e kazak hakkında konuşan Alice Avenel, "Yıllar önce vermiştim. şimdi şirketi Mart ayında sattım" dedi.

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