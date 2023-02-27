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Kayıp CEO'nun nerede olduğuyla ile ilgili ilk resmi açıklama geldi

Çinli yatırım bankası China Renaissance, bu ayın başlarında kurucusu ve hakim hissedarı Bao Fan’a ulaşamadığını duyurmuştu. Bao Fan'ın nerede olduğu ile ilgili bankadan ilk açıklama geldi.

27 Şubat 2023 | 14:04
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Kayıp CEO'nun nerede olduğuyla ile ilgili ilk resmi açıklama geldi

Bao Fan’ın kurucusu olduğu yatırım bankası China Renaissance 10 gündür haber alınamayan Bao Fan’ın ‘Çinli yetkililer ile bir soruşturma için işbirliği yaptığını’ duyurdu.

China Renaissance kurucusu ve başkanının ortadan kaybolmasına ilişkin ilk kez bir açıklama yaptı ancak soruşturmayla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Banka, pazar günü yaptığı açıklamada, "Kurul, grubun iş ve operasyonlarının normal bir şekilde devam ettiğini yinelemek ister" dedi.

Reuters konuyla ilgili daha önce yaptığı bir haberde, ‘Bao Fan’ın bankanın eski başkanı Cong Lin hakkında yürütülen bir soruşturmaya yardım etmek üzere yetkililerce götürüldüğünü’ yazmıştı.

Guardian'ın haberine göre Bao, Çin'in teknoloji endüstrisinde önemli bir figür ve bir dizi büyük yerli internet girişiminin ortaya çıkmasında kilit rol oynadı.
 

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