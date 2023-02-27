Bao Fan’ın kurucusu olduğu yatırım bankası China Renaissance 10 gündür haber alınamayan Bao Fan’ın ‘Çinli yetkililer ile bir soruşturma için işbirliği yaptığını’ duyurdu.

China Renaissance kurucusu ve başkanının ortadan kaybolmasına ilişkin ilk kez bir açıklama yaptı ancak soruşturmayla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Banka, pazar günü yaptığı açıklamada, "Kurul, grubun iş ve operasyonlarının normal bir şekilde devam ettiğini yinelemek ister" dedi.

Reuters konuyla ilgili daha önce yaptığı bir haberde, ‘Bao Fan’ın bankanın eski başkanı Cong Lin hakkında yürütülen bir soruşturmaya yardım etmek üzere yetkililerce götürüldüğünü’ yazmıştı.



Guardian'ın haberine göre Bao, Çin'in teknoloji endüstrisinde önemli bir figür ve bir dizi büyük yerli internet girişiminin ortaya çıkmasında kilit rol oynadı.

