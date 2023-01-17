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Kırgızistan'da yabancılara döviz kısıtlaması

Kırgızistan hükümeti, yurt dışından gelen yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla nakit döviz çıkarmasına geçici olarak yasak getirdi.

17 Ocak 2023 | 16:50
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Kırgızistan'da yabancılara döviz kısıtlaması

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un imzasıyla yayımlanan kararın, mali ve ekonomik güvenliği sağlamak, iç döviz piyasasında durumu istikrara kavuşturmak ve Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla alındığı belirtildi.

Karara göre, yabancıların ülkeden 5 bin dolardan fazla nakit döviz çıkarması geçici olarak yasaklandı.

Kırgızistan vatandaşları ve ülkede yaşayan yabancılar için bu miktar, 10 bin dolar olarak belirlendi. Nakit dövizin 10 bin doları geçmesi halinde, bunun yüzde 10'u komisyon ücreti şeklinde alınacak.

Kırgızistan Merkez Bankası bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit dolar çıkarılmasına geçen yıl geçici olarak yasak koymuştu.

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