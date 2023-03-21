Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin istihbarat bilgilerinin gizliliği kalkıyor

Koronavirüs pandemisi üç yıl önce Çin’in Wuhan kentinde başladı, ancak Covid’in insanlara nasıl yayıldığı hala bilinmiyor.

ABD istihbarat birimleri pandeminin kökenlerine ilişkin bilgileri gözden geçiren 2021 raporunda bölünmüştü. İstihbarat ajansları, enfekte bir hayvanın ve bir laboratuvar kazasının makul hipotezler olduğu konusunda hemfikirdi.

FBI da dahil olmak üzere bazı ABD istihbarat teşkilatları, virüsün büyük olasılıkla Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğini iddia ediyordu. FBI, bir süredir salgının kaynağının büyük olasılıkla Wuhan’daki olası bir laboratuvar olayı olduğunu değerlendiriyordu.

Diğer ajanslar ise bunun yerine Wuhan'daki hayvan pazarına işaret ediyorlardı.