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Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi

Levi’s CEO’su Chip Bergh'in 2014 yılında yaptığı bir açıklama 'kotlarınızı yıkamayın' olarak algılanmıştı. Bergh, CNBC'ye yaptığı açıklama aslında bu ifadeyi kullanmadığını söylüyor, kendi yöntemini açıklıyor.

11 Ekim 2023 | 14:51
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Kot ne sıklıkla yıkanır tartışmasına Levi's CEO'su açıklık getirdi

Kot pantolonlar ne sıklıkla yıkanır tartışması süredir gündemde. Levi Strauss CEO'su Charles Bergh ise 2014'teki yaptığı bir konuşması nedeniyle bu tartışmaya katkıda bulunan isimlerden olmuştu. Çünkü 2014'teki bir konuşması 'kot pantolon yıkanmamalı' olarak algılanmıştı. Ünlü şirketin CEO’su, geçtiğimiz ay yayınlanan “Asya’yı Yönetmek” (Managing Asia) programı kapsamında CNBC’den Christine Tan'a verdiği bir röportajda “Kot pantolonunuzu yıkamayın demedim” ifadesini kullandı.

Habere göre Bergh halen kotunu temizlemek için çamaşır makinesi kullanmıyor ve “Gerçek kot sevdalıları, kotlarını gerçekten seven insanlar size kotlarınızı asla çamaşır makinesine koymamanızı söyleyecektir. Ben de öyle yapıyorum" diyor.

Kot severler sıklıkla kot pantolonların yıkanmasının şekil ve renklerini etkileyeceğini, yıkanmamasının ise kırışıklıklar ve hava koşullarına maruz kalma nedeniyle görünümlerini iyileştireceğini söylüyor. Ayrıca kotları yıkamamanın, kot liflerinin yıpranmasını ve dolayısıyla delikleri ve yırtıkları önleyeceği için daha uzun süre dayanmasını sağladığı da savunuluyor.

"DUŞTA YIKARIM"

Bergh ise kendi yöntemi için “Kot pantolonuma biraz köri dökersem onu temizlerim. Ama sadece o noktayı temizlerim. Ve eğer gerçekten kirlenirlerse onları duşta yıkarım” diyen Bergh, duşta yıkama işlemini açıklarken, bunun kot pantolonu duşta tutmak ve vücudunuzu yaptığınız gibi sabunla kaplamak anlamına geldiğini söyledi.

Bergh, kot pantolon yıkamanın aslında giysinin karbon ayak izinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, kot sektörünün üretim tarafında çok fazla su tükettiğini ancak tüketicilerin ürünlerini yıkama sıklığının da rol oynadığını belirtti. ABD’de insanların kot pantolonlarını her kullanımdan sonra yıkayabildiğini, dünyanın diğer bölgelerinde ise kıyafetlerin her birkaç kullanımdan sonra çamaşır makinesine atıldığını söyledi.

Son yıllarda kot pantolonlar ile başlayan giysilerimizi gerçekte ne sıklıkla yıkamamız gerektiği konusundaki tartışma giderek genişliyor ve neyin hijyenik olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Ancak buradaki tek konu hijyen değil. Bergh’in de dikkat çektiği üzere gibi çamaşır makineleri çok fazla su kullanıyor. Bu nedenle, özellikle de çoğunlukla sentetik olan kıyafetler yıkandığında plastik kirliliğe katkıda bulunan mikroplastiklerin yayılmasına sebep olduğuna dikkat çeken bazı sürdürülebilirlik uzmanları, kıyafetleri daha az yıkamanın çevre için iyi olabileceğini öne sürüyor.

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