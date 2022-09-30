Kral 3. Charles’ın portresinin bulunduğu madeni paraların nasıl görüneceği belli oldu. Charles’ı tasvir eden ilk madeni paralar kademeli olarak dolaşıma giriyor.

Kral 3’üncü Charles’ın portresinin üzerinde olacağı paralardan ilk tasarlananlar 50 peni ve hatıra parası olarak hazırlanan 5 sterlin oldu. Madeni paraların tasarımında Britanyalı heykeltraş Martin Jennings’in yaptığı portre kullanıldı.

Kraliyet Darphanesi’nden Nicola Howell, Ekim ayından itibaren ilk olarak hatıra serisinin çıkacağını, ardından Aralık ayından itibaren diğer paraların gireceği belirtiliyor.

Gelenek bozulmadı

Madeni paralarda Kraliçe 2. Elizabeth’in portesi sağa doğru bakıyordu. Geleneğe göre kraliçenin yüzü paralarda sağa dönük olduğu için kendisinden sonra tahta geçen isminki sola bakıyor. Bu nedenle kralın yüzü sola dönük.

Royal Mint Museum’dan Chris Barker, “Charles, hükümdarın, selefinin ters yönüne baktığı geleneği izledi” diyor.

Heykeli çevreleyen Latince yazıtta, ‘CHARLES III. DG REX. FD 5 Pound. 2022’ yazılı, ‘Tanrı’nın Lütfuyla Kral III. Charles, İnancın Savunucusu’ anlamına geliyor.

Öte yandan 5 sterlinlik hatıra parasının arka yüzünde Kraliçe II. Elizabeth’in iki yeni portresi yer alıyor.