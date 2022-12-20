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  • Kral III. Charles’ın portresini içeren yeni İngiliz banknotları ortaya çıktı

Kral III. Charles’ın portresini içeren yeni İngiliz banknotları ortaya çıktı

İngiltere Merkez Bankası, Salı günü Kral III. Charles’ın portresini içeren ilk banknotların resimlerini yayınladı. Yeni banknotlar 2024′ün ortasından itibaren tedavüle girecek.

20 Aralık 2022 | 13:49
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Kral III. Charles’ın portresini içeren yeni İngiliz banknotları ortaya çıktı

Yeni 5 sterlin, 10 sterlin, 20 sterlin ve 50 sterlinlik banknotlar 2024 yılının ortasından itibaren tedavüle girecek.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, “Kral, banknotlarımızda yer alan yalnızca ikinci hükümdar olduğu için bu önemli bir an” dedi.

Ülkede banknotlarda hükümdarların bulunması geleneği 1960 yılında başladı. Madeni paralar ise uzun süredir hükümdarın resimleri yer alıyor.

Yeni kralın portresini içeren ilk madeni paralar 8 Aralık’ta Kraliyet Darphanesi tarafından basılmıştı.

Charles, Eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ardından kral olmuştu.

Rahmetli kraliçenin portresini taşıyan madeni paralar ve banknotlar da Birleşik Krallık'ta yasal ödeme aracı olmaya devam edecek.

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