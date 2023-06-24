Kremlin duyurdu: Prigojin’e yönelik açılan ceza davası kapanacak

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun ‘Wagner’in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Gelişme sonrası Wagner güçleri Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı.



Kremlin Sözcüsü Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini açıkladı.

Peskov, Putin'in Rusya Savunma Bakanı’na hala güvenip güvenmediği sorusuna da, “Bununla ilgili olarak herhangi bir değişiklikten haberim yok” yanıtını verdi.

Peskov’un Wagner Grubu ile ilgili son durum hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.

Wagner Grubu’ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.

Putin ve Lukaşenko, bu sabah Minsk'in uzlaşma için arabuluculuk yapması konusunda anlaştı; bu Belarus Devlet Başkanı’nın şahsi girişimiydi.

En nihai hedef, kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemekti, Lukaşenko’nun çabaları da bu hedeflere ulaşılması adınaydı.

Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.

Putin’in yakın zamanda yeni bir seslenişi olmayacak. Prigojin’in Belarus’a gidebileceğine dair garanti, Rusya Devlet Başkanı'nın sözüdür.

NE OLMUŞTU?

AA'nın derlemesine göre bugüne gelinmesine yol açan süreç şöyle gelişmişti:

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna'daki ordunun başı Valery Gerasimov'u "beceriksizlikle" suçlamış ve Wagner birimlerine kasten yetersiz ikmal sağlandığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki gönüllü birlikleri kendileriyle sözleşme imzalamaları gerektiğini söylemesinin ardından Prigojin, bu hareketi Wagner’i kontrol etme girişimi olarak gördü. 22 Haziran 2023’te askeri isyanın ilk sinyali olarak Prigojin, Putin'i askeri kurmaylarının kandırdığını öne sürdü. Prigojin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Bahmut’ta Wagner’in kontrol sağlamasına rağmen yetersizlikleri görmezden gelmelerine tepki göstererek, “Çok büyük problemler var. Şoygu ve Gerasimov'un basit bir yaklaşımı var. İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu.” açıklamalarında bulundu.

23 Haziran gerilimi

Prigojin, 23 Haziran Cuma günü, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de halka sesleniş konuşmasında, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eyleminin "silahlı isyan" olduğunu belirterek, "Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır." şeklinde konuştu.









