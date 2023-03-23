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Kremlin, Rus yetkililere iPhone'u yasaklıyor: Hangi telefonu kullanacaklar?

Kremlin'in Rus yetkililere güvenlik endişeleri nedeniyle Apple iPhone'ları kullanmayı bırakmalarını söylediği bildiriliyor. NewsWeek'in haberine göre iPhone kullanan yetkililer 1 Nisan'a kadar yeni cihazlara geçiş yapacak.

23 Mart 2023 | 14:07
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Kremlin, Rus yetkililere iPhone'u yasaklıyor: Hangi telefonu kullanacaklar?

Bir Rus gazetesine göre, Kremlin'in Başkan Vladimir Putin için çalışan yetkililere güvenlik endişeleri nedeniyle Apple iPhone'ları kullanmayı bırakma talimatı verdiği bildirildi.

Kommersant Pazartesi günü, Devlet başkanlığı yetkililerine iPhone'ları kullanmayı bırakmalarının ve Android işletim sistemi, Rus Aurora sistemi veya Çin yazılımı üzerinde çalışan telefonlara geçmelerinin söylendiğini bildirdi. Aurora, Rus Open Mobile Platform tarafından geliştirilmişti.

Independent'ın haberine göre karar Devlet başkanlığı çalışanları için geçerli olacak yasak kararı, yerel politikalar, kamu projeleri, Devlet Konseyi'nin kararlarını uygulama ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi gibi departmanlarda geçerli olacak. Kremlin yönetiminin, iPhone telefonların diğer markalara oranla daha fazla casusluk riski taşıdığına inandığı ifade edildi.

 

 

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