Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden ABD’nin Kremlin’deki işleyişi anlamadığını ve bunun kötü sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle endişe duyduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’de Beyaz Saray ve Pentagon’un Putin’in yanlış yönlendirildiğine ilişkin iddialarına ve gündemdeki diğer konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kremlin’de olanlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Peskov, “Maalesef ve hatta bundan ötürü endişe de duyuyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, Kremlin’de olanlar hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiller. Kremlin’de neler olduğunu, Putin’i, karar alma sürecini ve çalışma tarzımızı anlamıyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, bu durumdan ötürü endişe duyduklarının altını çizerek, “Bu sadece üzücü değil endişeye de neden oluyor çünkü bu tür bir tümüyle yanlış anlama, yanlış ve çok kötü sonuçları olan dikkatsiz kararlara neden oluyor.” yorumunda bulundu.

Beyaz Saray’dan ‘Putin Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendiriliyor’ iddiası

Beyaz Saray, Putin’in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Amerikan basınında yer alan, “ABD’nin elinde Putin’in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna” dair iddialara şu yanıtı vermişti:

“Şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin’in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin’in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz.”

Bedingfield, Putin’in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, “Putin’in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya’yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık.” değerlendirmesinde bulunmuştu.