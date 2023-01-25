Kritik gelişme: Almanya Leopard 2 tankı iddiasını doğruladı

CNN'nin haberinde "Almanya, haftalarca süren diplomatik baskının ardından Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini doğruladı" denildi.

Habere göre Federal hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Olaf Scholz kararı Çarşamba günü kabine toplantısında duyurdu.

Hebestreit yaptığı açıklamada, "Federal Hükümet, Leopard 2 muharebe tanklarını Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunmaya karar verdi. Bu, Almanya'nın en yakın Avrupalı ​​ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin sonucudur. Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme şeklindeki iyi bilinen çizgimizi takip ediyor" dedi.

14 TANK GÖNDERECEK

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

Ukrayna neden ısrarla Alman Leopard 2 tanklarını istiyor?