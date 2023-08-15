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Küresel hane halkı servetinde 2008 finansal krizinden sonra ilk

Küresel hane halkı serveti geçen yıl 11,3 trilyon dolar azalarak 2008 finansal krizinden sonra ilk kez düşüş gösterdi.

15 Ağustos 2023 | 16:15
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Küresel hane halkı servetinde 2008 finansal krizinden sonra ilk

İsviçre'nin en büyük bankası UBS ve Credit Suisse tarafından dünyadaki 5,4 milyar yetişkinin tahmini varlıklarına dayandırılarak hazırlanan yıllık Küresel Servet Raporu'na göre, hane halkı servetindeki istikrarlı yükseliş eğilimi 2022'de tersine döndü.

Küresel hane halkı serveti yüzde 11,3 trilyon dolar (yüzde 2,4) azalarak 2022 sonunda 454,4 trilyon dolara geriledi. Böylece, küresel hane halkı servetinde 2008 finansal krizinden sonra ilk kez azalma görüldü.

Kişi başı varlıklar ise 3 bin 198 dolar azalışla geçen yıl sonunda 84 bin 718 dolara geriledi. Bu gerilemenin büyük bir kısmı ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasından kaynaklandı.

Döviz kurlarının 2021'deki seviyesinde sabit kalması halinde ise 2022'de toplam servetin yüzde 3,4, yetişkin başına servetin ise yüzde 2,2 artmış olacağı hesaplandı.

Enflasyonun artan etkileri toplam servetin azalmasında etkili olurken, finansal varlıklar geçen yıl toplam servette görülen düşüşe en büyük katkıyı sağladı.

En büyük servet kaybı yaşanan 5 ülke 

Bölgesel bazda en yüksek servet kaybı toplam 10,9 trilyon dolarla Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşandı. Asya Pasifik bölgesindeki kayıplar 2,1 trilyon dolar olurken, Latin Amerika toplam servette 2,4 trilyon dolarla artış görülen istisnai bölge oldu.

Ülke bazında en büyük servet kayıpları ABD, Japonya, Çin, Kanada ve Avustralya'da, en büyük servet artışları ise Rusya, Meksika, Hindistan ve Brezilya'da kaydedildi.

Toplam servetteki düşüşle birlikte, geçen yıl "servet eşitsizliği" de yüzde 1 azalışla yüzde 44,5'e geriledi.

Dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı 2022'de 3,5 milyon azalarak 59,4 milyona indi.

Raporda, küresel servetin beş yılda yüzde 38 artarak 2027 itibarıyla 629 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Orta gelirli pazarlardaki büyümenin bu artışta itici güç olacağı tahmin edilirken, 2027'de yetişkin başına servetin 110 bin 270 dolara ve milyonerlerin sayısının da 86 milyona çıkacağı hesaplandı.

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