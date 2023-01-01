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Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

01 Ocak 2023 | 11:16
Son Güncellenme: 01 Ocak 2023 | 11:41
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Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Buna göre, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü.

Genelkurmay açıklamasında "Ordumuz, Kuzey Kore provokasyonlarına çok kuvvetli şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşunu koruyor." denildi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

Resmi Kyodo ajansı, Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında füze denemesi yapmasının alışılmadık olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programının "istikrar bozucu etkilerine" dikkati çektiğini bildirdi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2022 yılının son gününde de kısa menzilli balistik füze denemeleri yaptığını açıklamıştı.

KİM JONG - UN'UN  YENİ YIL İÇİN HEDEFİ

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yılda ülkesinin nükleer cephanelik kapasitesinin "katlanarak" artırılması ve yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap'ın, Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, Kim, söz konusu mesajını, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin, Pyongyang'ın yeni yıl için ana politika yönergelerini belirlemek üzere düzenlenen genel kurul toplantısında iletti.

Kim, Güney Kore'nin "su götürmez düşman" haline geldiği bir durumda taktik nükleer silahların seri üretiminin önemini ve gerekliliğini vurgulayarak, ülkenin nükleer cephaneliğini "katlanarak" artırma çağrısında bulundu.

Kim, ayrıca, ülkesinin askeri yeteneklerini "kararlı biçimde" güçlendirmek amacıyla yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirilmesi ve bir casus uydunun mümkün olduğunca erken yörüngeye yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

2020'den beri yıllık yeni yıl konuşması yapmayan Kim, bunun yerine ülkesinin yeni yıl için politika hedeflerine ilişkin mesajları yıl sonu parti toplantılarında veriyor.

- Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

 

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