ARA
Bist 100
7768,08
1,33%
Bist 100
Dolar/TL
28,6741
-0,0248%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1776
0,1616%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
0,2771%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1826,3
1,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Lagarde, Avrupa için en kötü senaryonun gerçekleşmediğini söyledi

Lagarde, Avrupa için en kötü senaryonun gerçekleşmediğini söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu belirtti.

16 Kasım 2023 | 16:54
0
Lagarde, Avrupa için en kötü senaryonun gerçekleşmediğini söyledi

Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) Frankfurt'ta düzenlenen 7. Yıllık Konferansı'nda konuştu.

Christine Lagarde, "Bugüne kadar Avrupa'nın finansal sistemi, ciddi sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesine ilişkin en kötü senaryodan kaçındı. Ancak politika yapıcıların proaktif kalmaları ve finansal istikrar risklerin ortaya çıkmalarına karşı tetikte olmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

16. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün sözüne atıfta bulunarak, politika yapıcılara seslenen Lagarde, "Bugün yapılabilecek hiçbir şeyi yarına bırakmayın." çağrısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) geçen yılın eylül ayında bir dizi sistemik riski sıraladığını hatırlatarak, "Son derece yüksek belirsizliğin olduğu bir dönem. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, birbirini takip eden senaryolarının gerçekleşme olasılığını artıran diğer faktörlerle birleşti." diye konuştu.

Kış yaklaşırken Avrupa'da ciddi şekilde doğal gaz ve petrol kıtlığı riskiyle karşıya kalındığını belirten Lagarde, "O zamanlar, öngördüğümüz 'tüm risklerin aynı anda gerçekleşebileceği ve birbirlerinin etkisini artırabileceği' konusunda uyarmıştık. Neyse ki bu senaryo şu ana kadar gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hane halkı ve şirketlerin borç ödeme kapasitelerinin etkileneceği yönündeki endişelerin daha önce gündeme getirildiğini belirten Lagarde, istihdam şu ana kadar dirençli kalsa da yüksek enflasyon nedeniyle hane halkının gerçek harcanabilir gelirinin önemli bir baskı altına girdiğini kaydetti.

Lagarde konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci olarak varlık fiyatlarındaki keskin düşüşten kaynaklanan riskleri vurguladık. Bunların kısmen, ABD merkezli bölgesel bankaların başarısız olmasıyla, Birleşik Krallık'ta tahvil krizinin yaşanmasıyla ve son zamanlarda ABD Hazine tahvillerinin fiyat dalgalanmalarıyla gerçekleştiğini gördük."

Bazı sistemik risklerin henüz gerçekleşmediğinin altını çizen Lagarde, "Banka karlılığı, yüksek politika faiz oranlarının bir yansıması olarak fonlama maliyetlerindeki artış ve çok daha düşük kredi hacimlerinden olumsuz etkilenecektir." ifadesini kullandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1826,3 1,08%
  • ALTIN ONS 1981,22 1,11%
  • BIST 100 7768,08 1,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6741 -0,0248%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1776 0,1616%
  • EURO/USD 1,0873 0,2771%
  • INGILIZ STERLINI 1,24312 0,17043%
  • JAPON YENI 150,66 -0,496%
  • KANADA DOLARI 1,37255 0,31427%
  • RUS RUBLESI 89,12 -0,3745%
Günün En Çok Okunanları
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Üniversite diploması olmadan CEO'luğa yükseldi; terfi almak için 3 ipucu paylaştı
Üniversite diploması olmadan CEO'luğa yükseldi; terfi almak için 3 ipucu paylaştı
Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcının tercihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Üniversite diploması olmadan CEO'luğa yükseldi; terfi almak için 3 ipucu paylaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL