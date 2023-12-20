ARA
Bist 100
7684,26
-0,54%
Bist 100
Dolar/TL
29,1231
0,102%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9388
-0,0698%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0959
-0,1804%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1910,97
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Lufthansa 9 milyar dolarlık uçak siparişi verdi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kısa ve orta mesafe uçaklara yönelik 9 milyar dolarlık siparişle filosunun modernizasyonu planladığını duyurdu.

20 Aralık 2023 | 08:08
0
Lufthansa 9 milyar dolarlık uçak siparişi verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lufthansa, Boeing ile 100 adetlik (40 adeti kesin satın alma, 60'ı satın alım hakkı) Boeing 737-8 Max modeli için anlaşma imzaladı.

Şirket, Airbus ile yaptığı anlaşma kapsamında 60 adet (40'ı kesin satın alma, 20'si satın alım hakkı) A220-300s modeli uçak satın alacak. Ayrıca Lufthansa, yeni iştiraki City Airlines için de 40 adet A320 serisinden uçak satın alma opsiyonu sağladı.

Üreticilerin liste fiyatlarına göre, Lufthansa'nın 80 uçak siparişi yaklaşık 9 milyar dolar değerinde olacak. Uçakların, 2026-2032 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1910,97 0,13%
  • ALTIN ONS 2040,92 0,03%
  • BIST 100 7684,26 -0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1231 0,102%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9388 -0,0698%
  • EURO/USD 1,0959 -0,1804%
  • INGILIZ STERLINI 1,26592 -0,5124%
  • JAPON YENI 143,453 -0,301%
  • KANADA DOLARI 1,33383 0,0195%
  • RUS RUBLESI 90,4075 -0,0746%
Günün En Çok Okunanları
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
GERİ
İLERİ
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL