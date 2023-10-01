“Made in Russia” Türk şirketlerini bekliyor

Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Made in Russia forumunun 19-20 Ekim’de Moskova’da düzenleneceği belirtildi. Uluslararası ticarete yönelik çok sayıda konunun forumda ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Türk şirketlerinin de katılım göstermesinin beklendiği kaydedildi. Made in Russia’nın, Rusya’nın en büyük uluslararası ihracat forumu olduğuna işaret edilen açıklamada, foruma ülkenin yanı sıra uluslararası büyük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin katılacağı belirtildi. AA