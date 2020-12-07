Futbol efsanesi Maradonu’nın vefatı sonrası geride bıraktığı büyük mirasın paylaşmının kolay olmayacağını düşünülüyor.

BBC’nin haberine göre Arjantli hukukçu ve gazetecilerin gündeminde Maradona’nın ölümününün ardından geride bıraktığı servetin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl paylaşılacağını konusu var. Maradona’nın bir vasiyeti olup olmadığı henüz açıklanmadı, ülkede miras paylaşımının kolay olmayacağı yorumu yapılıyor.

Arjantin’de DNA testleri, kanıtlanmamış babalık iddiaları, aile içi tartışmalar gibi konularla beraber uzayacak bir hukuk sürecinden bahsediliyor.

Buenos Aires’deki bir hukuk firmasından Elias Kier Joffe BBC’ye “Miras süreci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun süreceğini düşünüyorum” dedi.

BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre Maradona’nın bugüne kadar resmi olarak kabul ettiği 8 çocuğu bulunuyor. Ama Maradona’nın babaları olduğuna inanan en az iki kişi daha var. Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara ve 23 yaşındaki Magali Gil bunu kanıtlamak için yasal yollara başvuracaklarını söylüyorlar. Kanıtlanabildiği takdirde onlar da Maradona’nın mirasından bir pay alabilecek.

Santiago Lara’nın avukatı Maradona’nın mezarının açılarak DNA örneğinin alınması için mahkemeye başvurdu.

MARADONA’NIN SERVETİ NE KADAR? *

Medyada yer alan tahminlerde iki tür ölçüm öne çıkıyor.

Habere göre ilk grup tahminler Maradona’nın spor arabalarından, kıymetli taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinden bir hesaplamaya dayanıyor.

Arjantin medyası bu hesaplamalara göre efsane futbolcunun servetinin 75 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.

İkinci grup tahminler ise net varlık hesaplaması yöntemine dayanıyor. Yani borç ve sorumlulukları, toplam varlıklarından çıkarılarak tahmin ediliyor.

Ünlü kişilerin servetleriyle ilgili yayın yapan Celebrity Net Worth adlı internet sitesine göre Maradona’nın öldüğü sıradaki net serveti 500 bin dolardı. Site, tahminlerinin “mali analiz, piyasa araştırması ve içerden kaynaklara” dayandığını söylüyor.

Maradona’nın bilinen varlıkları arasında şunlar var:

Arjantin’de en az beş mülk

Bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil

Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç

360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük

Komani’nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona’ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat

Celebrity Net Worth, Maradona’nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.

Haberde, 2005 yılında İtalyan hükümetinin Maradona’nın hazineye Napoli günlerinden 48 milyon doları aşkın vergi borcu olduğunu bildirdiği, büyük bölümünün ödenmediği belirtiliyor.

Celebrity Net Worth sitesinin tahminlerinde bu borç Maradona’nın varlığından düşülüyor.

Arkadaşı Arjantinli gazeteci Luis Ventura ise Maradona’nın iyice belgelenmiş harcama alışkanlıklarının da servetinin erimesine sebep olduğunu söylüyor.