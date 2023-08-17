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  • Margot Robbie'nin Barbie filminden ne kadar kazanacağı belli oldu

Margot Robbie'nin Barbie filminden ne kadar kazanacağı belli oldu

Temmuz ayında vizyona giren Barbie filmi gişede rekorlar girerken filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin de filmden yaklaşık olarak ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

17 Ağustos 2023 | 18:01
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Margot Robbie'nin Barbie filminden ne kadar kazanacağı belli oldu

Barbie filmi bu ayın başlarında gişede 1 milyar dolar sınırını aştı. Salı günü itibarıyla “Barbie” ABD gişesinde 537.4 milyon dolar hasılata ulaşarak yönetmen Christopher Nolan'ın 536 milyon dolarla gişe rekorları kıran Batman filmi Kara Şövalye'nin rekorunu kırdı. Böylece Barbie, Warner Bros. tarihinde ABD gişesinde en çok hasılat yapan film oldu.

Variety'nin haberine göre filmin ulaştığı hasılat başrol oyuncusu ve yapımcısı Margot Robbie için de iyi haber. Robbie yaklaşık 50 milyon dolar ve ayrıca gişe hasılatından bonus kazanacak.

Habere göre filmin yönetmeni ve ortak yazarı olan; 1 milyar dolarlık bir filmi tek başına yöneten ilk kadın sinemacı olan Greta Gerwig de filmin başarısı nedeniyle ikramiye alacak.

Insider'ın haberine göre filmin hayranları Gerwig'in bir "Barbie" devam filmi çekmeye hevesli olmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğramış olsa da, Barbie bebeğin arkasındaki oyuncak şirketi Mattel'in diğer ürünlere dayalı 45 film projesi geliştirdiği bildiriliyor.

Independent'ın haberine göre de filmin gördüğü ilgi Mattel'in oyuncak markalarına dayalı bir çok film çekme kararı almasını sağladı. Dinozor Barney (Barney the Dinosaur) ve bir Hot Wheels filmi de dahil olmak üzere 45 filmden 13'ü kamuoyuna duyuruldu. Mattel oyuncaklarına dayanan ve duyurulan diğer filmler arasında American Girl, Sihirli top (Magic 8 Ball), Matchbox, Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) ve Uno da yer alıyor.
 

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