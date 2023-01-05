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McDonald’s, Kazakistan faaliyetlerini durdurdu

ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

05 Ocak 2023 | 16:12
Son Güncellenme: 05 Ocak 2023 | 16:18
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McDonald’s, Kazakistan faaliyetlerini durdurdu

McDonald’s Kazakistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Food Solutions KZ LLP tarafından işletilen hızlı servis restoran zinciri, tedarik kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan’da McDonald’s markası adı altındaki faaliyetlerini durdurdu.” ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, hızlı servis restoranlarının yeni bir isimle faaliyetlerine başlayacağı tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedilerek, “Geçiş tarihinden sonra şirketin devamına ilişkin tüm sorular yanıtlanacaktır.” bilgisi paylaşıldı.
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Kazakistan’daki McDonald’s restoranları, 18 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yerel tedarik kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.
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İlk restoranını 2016 yılında açan McDonald’s'ın Kazakistan’da yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı 24 restoranı bulunuyordu.
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