Japonya'da Meclis'e hiç gitmeyen Youtuber milletvekili ihraç edildi... Türkiye detayı...

Japon Youtuber ve milletvekili Yoshikazu Higashitani Salı günü Senato'daki meslektaşları tarafından işe hiç gelmediği için ihraç edildi.

Muhalefet partisi Seijika-joshi-48'in 2 milletvekilinden biri olan Higashitani, yedi ay önce göreve seçilmesinden bu yana parlamento oturumlarına tek bir gün bile katılmadı. Parlamentonun disiplin komitesi, sürekli devamsızlık nedeniyle hakkında ihraç kararı aldı.

YouTube'da daha çok GaaSyy adıyla tanınan Higashitani, ünlülerle ilgili dedikodu videolarıyla tanınıyor.

İhraç kararı, ülkede bir milletvekilinin alabileceği en ağır ceza. Bu ceza 1950'den bu yana sadece iki kez uygulandı. Ve ilk kez bir milletvekili sürekli devamsızlık nedeniyle ihraç ediliyor. Meclisin kararı bu hafta içinde resmileştirmesi bekleniyor.

'Göstermelik milletvekili' lakabıyla anılan milletvekilinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığına inanılıyor.

Japon medyasının bildirdiğine göre, dolandırıcılık iddiaları ve ünlülerin hakaret davaları nedeniyle tutuklanmaktan korktuğu için şimdiye kadar parlamentoya katılmayı reddetti.

Geçtiğimiz hafta parlamento, Higashitani'nin Tokyo'ya uçarak mecliste şahsen özür dilemesini talep etmişti. Milletvekilleri bunun özür için son şans olduğunu söylemişlerdi. Ancak Higashitani genel kurul oturumuna katılmadı.

'TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM' DEMİŞTİ

Bunun yerine YouTube kanalından Türkiye'ye gideceğini ve maaşını Türkiye'deki depreme yardım için bağışlamayı planladığını duyurdu.

Yokluğu ise Senato'yu kızdırdı ve Senato üyeleri bu hafta onun ihracı için oy kullandı.

Partisinin diğer milletvekili Hamada Satoshi, Higashitani'nin oturumlara katılmaması nedeniyle ihraç edilmesinin yasadışı olduğunu savundu. Ancak komite oybirliğiyle Higashitani'nin ihracına karar verdi.

Meclis açıklamasına göre Temmuz 2022'de seçilmesinden beri Japon YouTuber, maaş ve ek ödemelerle birlikte toplamda 19 milyon yen (140 bin dolar) gelir elde etti.

Instagram'dan açıklama yapan GaaSyy, seçim öncesinden beri Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) yaşadığını bildirmişti.

Lisanslama ücretlerine karşı

"NHK'yı yok et" (NHK wo Bukkowasu) mottosuyla bilinen siyasi oluşum Japonya'da, Devlet Televizyonu'nun lisanslama ücretlerine karşı politika yürütüyor ve "NHK'dan Halkı Koruma Partisi" olarak tanınıyor.