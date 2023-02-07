ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8255
-0,0125%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2002
0,0294%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0726
0,0135%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1132,72
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Meksika 2017'deki depremde görev alan arama köpeklerini gönderdi

Meksika 2017'deki depremde görev alan arama köpeklerini gönderdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

07 Şubat 2023 | 22:15
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 22:48
0
Meksika 2017'deki depremde görev alan arama köpeklerini gönderdi

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz" demişti.

BBC'nin haberine göre Türkiye'ye gönderilen ekipte çok sayında arama-kurtarma köpeği de bulunuyor. Arama kurtarma köpeklerinin bazıları 2017'de Mexico City ve yakın bölgeleri vuran depremin enkazında da görev almış. 

Arama kurtarma köpekleri Meksika'daki deprem sonrası çok sayıda kişiyi bulmalarıyla gündeme gelmişti.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1132,72 0,05%
  • ALTIN ONS 1871,49 0,06%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8255 -0,0125%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2002 0,0294%
  • EURO/USD 1,0726 0,0135%
  • INGILIZ STERLINI 1,2048 0,06603%
  • JAPON YENI 131,077 -0,011%
  • KANADA DOLARI 1,34013 -0,02014%
  • RUS RUBLESI 71,79 0,3916%
Günün En Çok Okunanları
10 ilde OHAL ilan edildi... Can kaybı 5 bini aştı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Piyasalarda gün sonu: Borsada kayıp yüzde 8'i aştı
Piyasalarda gün sonu: Borsada kayıp yüzde 8'i aştı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
10 ilde OHAL ilan edildi... Can kaybı 5 bini aştı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Piyasalarda gün sonu: Borsada kayıp yüzde 8'i aştı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Piyasalarda gün sonu: Borsada kayıp yüzde 8'i aştı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Piyasalarda gün sonu: Borsada kayıp yüzde 8'i aştı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL