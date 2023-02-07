Meksika 2017'deki depremde görev alan arama köpeklerini gönderdi

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz" demişti.

BBC'nin haberine göre Türkiye'ye gönderilen ekipte çok sayında arama-kurtarma köpeği de bulunuyor. Arama kurtarma köpeklerinin bazıları 2017'de Mexico City ve yakın bölgeleri vuran depremin enkazında da görev almış.

Arama kurtarma köpekleri Meksika'daki deprem sonrası çok sayıda kişiyi bulmalarıyla gündeme gelmişti.