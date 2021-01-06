Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün nasıl yayıldığı ve kökeni araştırmak üzere Çin’e gitmesi planlanan ekip için Çin’den hâlâ ülkeye giriş izni beklediklerini açıkladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre DSÖ, sorunun vizeden kaynaklandığını belirtti. DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Çin’in vize sürecini tamamlamamış olmasından “büyük hayal kırıklığına uğradıklarını” belirtti.

Yola çıkmış olan bir yetkilinin, Çin’in izinleri tamamlamaması üzerine geri döndüğü, bir diğerinin ise transfer yaptığı ülkede beklediği açıklandı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NERESİ? *

Pekin yönetimi aylar süren pazarlıklar sonrası DSÖ heyetinin ülkede incelemelerde bulunmasına izin vermişti. Dünya Sağlık Örgütü aralık ayında, koronavirüsün (Kovid-19) ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin’e heyet göndereceğini açıklamıştı.

Almanya Robert Koch Enstitüsü uzmanlarından biyolog Fabian Leendertz heyetin, Çin’e gönderilmesindeki amacın “gelecekteki muhtemel salgınlara daha iyi hazırlanmak için veri toplamak” olduğunu söylemişti. Heyet, virüsün düşünülenden daha erken bir tarihte dolaşımda olup olmadığını da araştırmayı planlıyor.

Koronavirüs salgınının Vuhan’daki hayvan pazarında ortaya çıktığına inanılıyor.

Çin hükümeti ise virüsün kaynağının Vuhan olmadığı ve virüsün Çin’e yurt dışından geldiği yönünde açıklalamalar yapmıştı.

Çinli yetkililer, Kovid-19’un kaynağının yurt dışından gelen dondurulmuş gıdalar olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu duyurmuştu.