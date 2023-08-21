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Messi transferi bilet fiyatlarını nasıl etkiledi?

Futbolun süperstarı Lionel Messi'nin MLS transfer olması ülkede bilet fiyatlarını zıplatmış durumda. Bu transferin yansıması sadece bilet fiyatlarıyla da sınırlı değil.

21 Ağustos 2023 | 15:21
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Messi transferi bilet fiyatlarını nasıl etkiledi?

Messi, Temmuz ayında Inter Miami CF kulübüyle yıllık 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında değişen ve takımda hisse sahibi olmayı da içeren bir sözleşme imzaladı. Messi ayrıca Apple TV ve Adidas ile çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Messi'nin ABD'ye gelmesi, dünyanın üst düzey ligleri arasında sayılmayan MLS'e olan ilginin artmasına neden oldu.

FORMA TESLİMATLARI EKİME KADAR UZADI

Inter Miami'nin sahiplerinden Jorge Mas'a göre Messi'nin imzasıyla birlikte Apple TV'deki "MLS Season Pass" abonelikleri iki katına çıktı. Miami Herald'a göre Inter Miami'nin Instagram hesabının takipçi sayısı 1 milyondan 14 milyona çıktı. Messi markalı formalara olan talep o kadar yüksek ki MLS'in resmi online mağazası siparişlerin teslimatını Ekim ayına kadar erteledi.

CNBC'nin haberine göre Inter Miami bilet fiyatları hem iç saha hem de deplasman maçları için hızla yükseldi.

TicketIQ verilerine göre, Messi'nin imzasından bu yana iç saha maçları için ikincil piyasadaki ortalama liste fiyatı 152 $'dan 864 $'a yükseldi. 18 Ağustos itibariyle artış oranı %468

Bu etki, New York ve Los Angeles gibi büyük pazarları içeren deplasman maçları için daha belirgin olmuş. Kalan tüm deplasman maçları için ortalama bilet fiyatları 15 Ağustos itibariyle geçen yıla kıyasla %1,002 oranında artmış. Örneğin New York Red Bulls'a karşı oynanacak maç için ortalama bilet fiyatı 1,674$. Geçen yıl aynı takıma karşı ortalama bilet fiyatı sadece 90 dolarmış. TicketIQ verilerine göre, New York Red Bulls'a karşı oynanacak bir maçın en ucuz bileti Messi'nin gelişiyle birlikte 36 dolardan 578 dolara yükseldi. 

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