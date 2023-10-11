ARA
Bist 100
8404,53
-0,45%
Bist 100
Dolar/TL
27,7361
0,033%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4089
0,0208%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0603
-0,0217%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1667,89
0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi satışa çıkacak

Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi satışa çıkacak

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, kasım ayında Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

11 Ekim 2023 | 12:15
0
Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi satışa çıkacak

BBC’nin haberine göre, Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor." dedi.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1667,89 0,56%
  • ALTIN ONS 1870,41 0,53%
  • BIST 100 8404,53 -0,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7361 0,033%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4089 0,0208%
  • EURO/USD 1,0603 -0,0217%
  • INGILIZ STERLINI 1,22844 0,07209%
  • JAPON YENI 148,686 -0,028%
  • KANADA DOLARI 1,36038 0,14723%
  • RUS RUBLESI 99,7725 -0,5259%
Günün En Çok Okunanları
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
THY ve Pegasus İsrail uçuşlarına ara verdi
GERİ
İLERİ
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL