ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya’nın MiG-29 uçaklarını ABD’ye teslim edilmek üzere Almanya’ya sevk etmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, ‘Polonya’nın uçaklarını Ukrayna’ya gönderilmek üzere ABD’nin emrine verme görüşünün’ NATO’da endişelere neden olduğunu ve teklifin makul olmadığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Polonya’nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya kendi MiG-29’larını vereceği ve buna karşılık ise ABD’nin Polonya’ya F-16 vereceği iddia edilmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

‘HEMEN VE ÜCRETSİZ VERMEYE HAZIRIZ’

Buna karşılık Polonya MIG-29 uçaklarını “hemen ve ücretsiz” ABD’ye vermeye hazır olduğunu bildirdi. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yaptığı açıklamada, Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını “hemen ve ücretsiz” ABD’nin Ramstein’deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu. Rau, Polonya’nın da ABD’den benzer operasyonel kabiliyetlere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep ettiğini belirterek, Polonya’nın bu jetlerin satın alma koşullarını derhal yerine getirmeye de hazır olduğunu söyledi.

BBC’nin analizine göre Polonya hükümeti, uçağı doğrudan Ukrayna’ya tedarik etmesi durumunda Rusya’nın tepkisinden çekiniyor. Polonyalı yetkililer daha önce, herhangi bir askeri kararın yalnızca Polonya tarafından değil, NATO tarafından alınması gerektiğini söyledi.

ABD REDDETTİ

Ancak Pentagon bu öneriyi reddetti. Pentagon sözcüsü Kirby, “Bugün yapılan açıklamanın ardından Polonya hükümetiyle temas halindeyiz. Söylediğimiz gibi, Polonya’ya ait uçakların Ukrayna’ya transfer edilip edilmeyeceğine ilişkin karar, nihayetinde Polonya hükümetinindir.” ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD’nin müttefikleri ile Ukrayna’ya devam eden güvenlik yardımlarını istişare etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Polonya’nın önerisinin Ukrayna’ya sağlanan yardımların neden olduğu karmaşıklıklardan sadece birkaçı olduğunu belirten Kirby, şu ifadeleri kullandı:

“Savaş uçaklarının Almanya’daki bir ABD/NATO üssünden Rusya ile Ukrayna arasında ihtilaflı olan hava sahasına uçmak üzere ‘Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin emrine’ verilmesi görüşü, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler uyandırıyor. Bunun için önemli bir gerekçe olup olmadığı bizim için net değil. Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya’nın önerisinin makul olduğuna inanmıyoruz.”