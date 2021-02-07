2020 yılının Nisan ayında Wisconsin eyaletinin en büyük kenti Milwaukee’nin baş saymanlığı için yarışan ve galip gelen Ayça Sawa Amerika’da büyük bir kentin baş saymanlığı görevine seçilen ilk Türk ve ilk kadın olmuştu. Voice of Amerika’ya konuşan Ayça Sawa ailesinin Amerika’da doğan tek üyesi.

1970’lerde Türkiye’de üniversitede tanıştıktan sonra annesi yurtdışı eğitim için, babası da doktora için Amerika’ya gelmiş ve daha sonra da evlenmişler. Doktora bitince Türkiye’ye dönüp 7-8 yıl Ankara’da kaldıktan sonra babası Milwaukee’de bir üniversiteden teklif alınca 1980’lerde tekrar Amerika’ya dönmüşler ve o yıllarda Ayça Sawa dünyaya gelmiş.

Haberde Amerika’da doğmasına rağmen Türk köklerinden hiç bir zaman kopmadığı belirtilen Sawa’nın şu sözleri yer alıyor: Annem babam ikisi de Türk olduğu için bizi çok Türk yetiştirdiler, aynı zamanda hem Amerikan kültüründe hem Türk kültüründe… Bir de şanslıydım büyürken babam da profesör olduğu için yazları Türkiye’ye biraz daha uzun gidebiliyorduk. Onun için Türkiye’yle ilişkilerimiz yakındı. Aynı zamanda da babam profesör olduğu için bir kaç defa ‘sabbatical’ (Öğretim üyelerine verilen araştırma ve seyahat izni) yaptı. Onun için işte ilkokul 1’i Türkiye’de okudum, liseyi bir sene Türkiye’de okudum, bir dönem üniversitede Boğaziçi’nde okudum. Amerika-Türkiye arasında çok gidip geldik, Türkiye’ye özlemle yaşadık ama aynı zamanda Amerika’da da hep buradaki Milwaukee’nin Türk grubuyla hep haşır neşirdik.”

Wisconsin eyaletinin en büyük, ABD’nin 30’uncu büyük kentinin mali yönetiminde çok geniş yelpazede sorumluluklar olduğunu belirten Sawa, “Bizim ofisin yaptığı aslında belediye başkanından bağımsız seçilen yani kentin CFO’su, işte hem parlamentodan hem belediye başkanından bağımsız… Bizim rolümüz para finansal açısından kent için en iyi şeyleri düşünmek. Kentin bütçesi 1,6 milyar dolar, epey büyük bir şehir yani bütün finansal bilançolarını çıkartıp bütün işte federal hükümetten gelen hibe paralarını denetleyip onların doğru harcanmasına bakıyoruz. Aynı zamanda borç için yaptığımız satışları yapıyoruz. Yani bir de bütün kentin departmanlarını denetliyoruz. Bir de bütün 6000 küsür memur var kentte, onların bütün maaş ödemelerini biz de yapıyoruz.” diyor.