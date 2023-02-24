Lee, Lee Equity'nin kurucusu ve başkanıydı. Thomas H. Lee Partners'ın başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştı. Boston merkezli firmasını 1974'te kurdu ve özellikle kaldıraçlı şirket devralmaların ilk öncülerinden biri olarak kabul edildi.

SNAPPLE SATIŞIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Lee, 1992'de içecek şirketi Snapple'ı satın alması ve iki yıl sonra 32 katı fiyata 1.7 milyar dolara Quaker Oats'a satmasıyla çok konuşulmuştu. Lee, o dönem Snapple'ı 135 milyon dolara satın aldı ve ardından 28 milyon dolar yaptırım yaptı. Şirketin gelirini yılda 95 milyon dolardan 750 milyon dolara çıkardı. 1992'de 1,7 milyar dolara sattı.

Lee, o yıllarda orta ölçekli şirketleri satın alıp değerlerini geri kazandırıp ardından büyük kârlar ile satmasıyla ün yapmıştı.

1996'da mezun olduğu Harvard Üniversitesi'ne 22 milyon dolar bağışladı ve bunun bir kısmı öğrencilere mali yardım sağlamak için kullanıldı. O dönem "Biraz para kazandığım için şanslıydım. Bir kısmını geri vermekten fazlasıyla mutluyum" demişti.

-Lee'nin ölümü aile sözcüsü Michael Sitrick tarafından zamanı, yeri veya nedeni hakkında ayrıntı verilmeden duyuruldu. Sitrick yaptığı açıklamada, "Dünya onu girişim sermayesi sektörünün öncülerinden biri ve başarılı bir iş adamı olarak tanırken, biz onu sadık bir eş, baba, büyükbaba, kardeş, arkadaş ve her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendisininkinden önde tutan bir hayırsever olarak tanıyorduk. Kalbimiz kırık. Mahremiyetimize saygı gösterilmesini ve yas tutmamıza izin verilmesini istiyoruz" dedi.

-New York Post, ismi verilmeyen bazı polis kaynaklarına atıfta bulunarak ofisinde kurşun yarası nedeniyle öldüğünü iddia etti.



-New York Polis Departmanı, BBC'ye Perşembe sabahı 78 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın ölü bulunduğunu söyledi. Adreste Thomas H Lee Capital LLC'nin ofisleri bulunuyor.



-Polis sözcüsü intihar iddiasını doğrulamadı ve ölüm nedeninin adli tıp tarafından belirleneceğini kaydetti.

-Polis, BBC News'e yaptığı açıklamada Perşembe sabahı Beşinci Cadde'deki bir ofisten bir 911 çağrısına cevap verdiklerini söyledi ve "Acil Sağlık Hizmetleri müdahale etti ve bir erkeğin olay yerinde öldüğünü belirledi" dedi.

2 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN SAHİBİ

Forbes, Lee'nin servetinin 2 milyar dolar olduğunu tahmin ediyordu. Lee, Forbes'a göre dünyadaki en zengin 1.507'nci kişiydi.