Milyarder yatırımcı Buffet servet edinme stratejilerinden birini anlatıyor

Buffet bir hissedarlar toplantısında "Size fırsatlar sunan şey, diğer insanların aptalca şeyler yapmasıdır" dedi.

Değer yatırımı tipik olarak, başkaları değerinin altında hisse senedi ya da işletme satarken bunları satın almak ve uzun vadede elde tutmak anlamına geliyor. Habere göre bu yaklaşım Buffett'ın en büyük yatırımlarından bazılarını gerçekleştirmesini sağladı.

Buffett, 2008 finansal krizi sırasında Bank of America'ya yatırım yapmıştı.

Buffett dünyanın değişmekte olduğunu kabul etmekle birlikte değer yatırımı fırsatlarının hala bol olduğunu düşünüyor ve "Bugün doğmayı, çok fazla olmayan bir parayla yola çıkmayı ve bunu çok paraya dönüştürmeyi çok isterdim" diyor.

Berkshire Hathaway başkan yardımcısı ve Buffett'ın uzun süredir sağ kolu olan Charlie Munger ise değer yatırımcılığı konusunda daha kötümser bir görüşe sahip. Ona göre fırsatlar azaldı ve azalan fırsatlar için rekabet eden çok sayıda yatırımcı var.

Buffett ise bu düşünceye karşı çıkıyor ve günümüzde pek çok insanın kısa vadeli bakış açısına sahip olduğunu söylüyor.