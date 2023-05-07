ARA
Bist 100
4400,76
-1,86%
Bist 100
Dolar/TL
19,5033
0,0354%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4874
0,0792%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,0636%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1264,59
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Milyarder yatırımcı Buffet servet edinme stratejilerinden birini anlatıyor

Milyarder yatırımcı Buffet servet edinme stratejilerinden birini anlatıyor

Warren Buffett, servetini biriktirmesine yardımcı olan strateji olan 'değer yatırımını' tek bir cümleyle özetliyor.

07 Mayıs 2023 | 16:01
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2023 | 16:08
0
Milyarder yatırımcı Buffet servet edinme stratejilerinden birini anlatıyor

Buffet bir hissedarlar toplantısında "Size fırsatlar sunan şey, diğer insanların aptalca şeyler yapmasıdır" dedi.

Değer yatırımı tipik olarak, başkaları değerinin altında hisse senedi ya da işletme satarken bunları satın almak ve uzun vadede elde tutmak anlamına geliyor. Habere göre bu yaklaşım Buffett'ın en büyük yatırımlarından bazılarını gerçekleştirmesini sağladı.

Buffett, 2008 finansal krizi sırasında Bank of America'ya yatırım yapmıştı.

Buffett dünyanın değişmekte olduğunu kabul etmekle birlikte değer yatırımı fırsatlarının hala bol olduğunu düşünüyor ve "Bugün doğmayı, çok fazla olmayan bir parayla yola çıkmayı ve bunu çok paraya dönüştürmeyi çok isterdim" diyor.

Berkshire Hathaway başkan yardımcısı ve Buffett'ın uzun süredir sağ kolu olan Charlie Munger ise değer yatırımcılığı konusunda daha kötümser bir görüşe sahip. Ona göre fırsatlar azaldı ve azalan fırsatlar için rekabet eden çok sayıda yatırımcı var.

Buffett ise bu düşünceye karşı çıkıyor ve günümüzde pek çok insanın kısa vadeli bakış açısına sahip olduğunu söylüyor.

İlgili Haberler
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Bill Gates, hayattaki en iyi tavsiyeyi Warren Buffet'tan aldığını söylüyor...
Bill Gates, hayattaki en iyi tavsiyeyi Warren Buffet'tan aldığını söylüyor...
Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye
Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye
0
  • ALTIN GRAM - TL 1264,59 -1,59%
  • ALTIN ONS 2016,87 -1,6%
  • BIST 100 4400,76 -1,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5033 0,0354%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4874 0,0792%
  • EURO/USD 1,1019 0,0636%
  • INGILIZ STERLINI 1,2632 0,46526%
  • JAPON YENI 134,842 0,409%
  • KANADA DOLARI 1,33756 -1,19047%
  • RUS RUBLESI 77,815 -0,8726%
Günün En Çok Okunanları
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama
GERİ
İLERİ
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL