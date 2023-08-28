Silikon Vadisi milyarderleri tarafından desteklenen gizemli bir şirket, eyalette tamamen yeni bir şehir inşa etmek amacıyla Kaliforniya'nın kuzeyindeki bir ilçede arazi topluyor. New York Times'ın haberine göre bu yatırımcılar arasında Marc Andreessen'den Laurene Powell Jobs'a kadar Vadinin en tanınmış isimleri bulunuyor. Ancak şirketle ilgili bilinenler çok sınırlı. Toplanan arazinin bir askeri üs çevresinde olması ise ülkede dikkat çekmiş durumda.

800 MİLYON DOLAR HARCADI

Insider'ın haberleştirdiği mahkeme belgelerine göre Flannery Associates adlı şirket, San Francisco'nun kuzeydoğusunda yer alan Solano County'de binlerce dönümlük tarım arazisi satın almak için 800 milyon dolar harcadı.

ÜS ÇEVRESİNDE BULUNUYOR

Wall Street Journal, Flannery'nin 2018'den bu yana Travis Hava Kuvvetleri Üssü çevresinde yaklaşık 52.000 dönüm tarım arazisi satın aldığını söylüyor. Habere göre, hükümet yetkilileri şirketin arkasında yabancı çıkarların olabileceği endişesiyle satın alımları araştırmaya başladı.



Eyalet yetkilileri, Kaliforniya'daki Hava Kuvvetleri üssü çevresinde yaklaşık 52.000 dönümlük araziyi satın alan gizemli şirketi araştırıyor.

Fairfield Belediye Başkanı Catherine Moy ABC 7 News'e verdiği demeçte, "Şu anda tüm üs kuşatılmış durumda. Flannery'nin dokunmadığı hiçbir yer kalmadı" diyor.

Habere göre Flannery Associates ya da şehir planları hakkında çok az şey biliniyor. Times'a göre şirket, eski Goldman Sachs traderı'ı Jan Sramek tarafından yönetiliyor. Flannery'nin destekçileri arasında Andreessen, Powell Jobs, Sequoia Capital'den Michael Moritz, LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve diğerleri bulunuyor.

2017 YILINDA ORTAYA ATILAN FİKİR

The Times'ın haberine göre 2017 yılında Flannery Associates, Solano County arazisini temiz enerjiyle çalışan ve on binlerce sakini barındıran, yürünebilir bir şehre dönüştürme fikrini ortaya atmış. Emlak verileri, ilçedeki mevcut medyan konut fiyatının 585.000 dolar olduğunu gösteriyor.

Times'ın duyurduğu bir e-postada Moritz, Flannery'nin yaklaşık 1.400 dönümlük araziyi dönüm başına 5.000 dolardan daha az bir fiyata satın aldığını söylüyor. Ancak Flannery Associates'in avukatları mahkeme belgelerinde o zaman beri fiyatların arttığını, Flannery'nin dönüm başına 15.000 dolara kadar harcama yaptığını iddia ediyor.

Yaşanan durum bölge sakinleriyle şirketi de karşı karşıya getirmiş.

SİLİKON VADİSİNİN HAYALİ: AKILLI ŞEHİRLER

Habere göre Silikon Vadisi uzun zamandır, bazen ütopik bir "akıllı şehir" vizyonuyla, sıfırdan bir şehir inşa etmeye çalışıyor.

Daha önce Bill Gates ve Elon Musk gibi teknoloji kurucularının da kendi şehirlerine dair vizyonları vardı. Musk yakın zamanda "Snailbrook" adını vermeyi planladığı bir kasaba inşa etmek için Austin, Texas dışında 3.500 dönümlük arazi satın aldı. Kaynaklar The Journal'a onun "Colorado Nehri boyunca bir tür Teksas ütopyası" tasavvur ettiğini söyledi.