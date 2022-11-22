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Milyarderlerin servetlerinde kayıplar sürüyor: En büyük düşüş Musk'ta

22 Kasım 2022 | 13:20
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
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Milyarderlerin servetlerinde kayıplar sürüyor: En büyük düşüş Musk'ta
Milyarderler listesinin öne çıkan isimlerinin servetlerinde son dönemde kayıplar yaşıyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın servetinde yıl başından bu yana düşüş 100 milyar doları aştı.

Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su Musk’ın serveti, hisse senedi piyasalarında yaşanan sert kayıplarla birlikte eridi.

Geçen sene kasım ayında 340 milyar dolarla zirveyi gören 51 yaşındaki Musk’ın serveti, dün 8,6 milyar dolarlık kayıpla 170 milyar dolara geriledi.

Böylece Elon Musk’ın serveti son bir yılda 170 milyar dolar, yılbaşından bu yana 101 milyar dolar azaldı.

Bu düşüşe rağmen Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını koruyor.

BEZOS, ARNAULT VE GATES DE DÜŞÜŞTE


2022’de en çok servet kaybeden isim Musk olurken, onu Amazon’un kurucusu Jeff Bezos izliyor.

Bezos’un serveti, yılbaşından bu yana 76,7 milyar dolarlık düşüşle 116 milyar dolara geriledi.

Bir dönem dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şu an dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa’nın ve Fransa’nın en zengin ismi Bernard Arnault’nun serveti de bu yıl 21,5 milyar dolarlık düşüşle 157 milyar dolara geriledi. Arnault, en zenginler listesinde ikinci sırada bulunuyor.

Microsoft’un patronu Bill Gates de bu yıl 25,3 milyar dolarlık kayıpla en zenginler listesinde 5. sırada bulunuyor. Gates’in şu an 113 milyar dolarlık serveti var.

 
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