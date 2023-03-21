Milyonlarca taraftarı olan kulübü kim satın alacak?

Manchester United'ın Amerikalı sahipleri Glazer Ailesi takımı 2005'te satın aldı ve yaklaşık dört ay önce kulübü satmayı düşündüklerini açıkladı.

Manchester United için şu an resmen onaylanmış iki teklif var: İngiliz milyarder Jim Ratcliffe ve Katarlı Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani.

Qatar Islamic Bank (QIB) başkanı Şeyh Jassim, yaptığı açıklamaya göre "kulübü eski ihtişamına döndürmek" amacıyla 17 Şubat'ta Manchester United'ın "% 100'ü" için resmen teklif verdi. Şeyh Jassim, Katar'ın eski Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani'nin oğlu.

Jim Ratcliffe ise uzun süredir kulübe yönelik ilgisiyle biliniyor. Ratcliffe, Fransız futbol kulübü Nice, İsviçre kulübü Lausanne-Sport, Ineos Grenadiers bisiklet takımının sahibi. Mercedes F1 takımının ana ortağı olan kimya grubu INEOS'un çoğunluk hissedarı.

Bu iki teklifin yanı sıra, kulübü satın almakla ilgilendiği söylenen başka gruplar da var. İki ayrı fon ve ayrıca Suudi Arabistan'daki bazı gruplar da Manchester United'a ilgi gösteriyor.

Forbes dünyanın üçüncü en değerli profesyonel futbol takımı olan kulübün değerini 4,6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Ancak CNN'in haberine göre Glazer ailesinin potansiyel alıcılardan 7,2 ila 9,6 milyar dolar arasında bir rakam beklediği belirtiliyor.

Mevcut tekliflerin ise "4,8 ila 6,04 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Premier Lig kulübü Chelsea geçen yıl 3,02 milyar dolara satın alındı. Bazı uzmanlar, United'ın daha yüksek bir fiyat getireceğini tahmin ediyor.

Teklif sahiplerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Raine Group ve kulüp temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.