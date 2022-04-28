Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya-Ukrayna savaşının, ülkelerin yüksek enflasyondan kaynaklanan risklerini artırdığını belirtti.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, daha uzun süre yüksek enflasyonun, sosyal gerilimleri şiddetlendirebileceği ve hükümetlerin yüksek fiyatların etkisini azaltmak için harcama yapma baskılarını artırabileceği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının potansiyel riskleri artırdığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun ülkelerin kredi kalitesi üzerindeki etkilerinin ise borç yükü, ödeme kabiliyeti, kurumsal güç ve politik risklere bağlı olarak çeşitlilik gösterebileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Samar Maziad, şunları kaydetti:

“Rusya-Ukrayna askeri çatışması, uzun süreli çok yüksek enerji fiyatlarına neden olabilir. Gıda ve yakıt fiyatları tırmanıyor, tedarik zinciri kesintileri devam ediyor. Riskler daha uzun süre daha yüksek enflasyona doğru evrilmiş durumda. Devam eden yüksek enflasyon, özellikle yavaşlayan reel GSYH büyümesi ve yükselen reel faiz oranları, ülkeler için olumsuz kredi etkileri oluşturacaktır.”