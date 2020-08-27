Morgan Stanley Yatırım Yönetimi portföy yöneticisi Jim Caron’a göre Fed piyasaya daha fazla armağan sunarak riskli varlık rallisinde yeni bir safha başlatabilir.

Fed’in faizleri yıllar boyunca baskılayabilecek bir politika benimsemeye hazırlanmasıyla birlikte Caron, Morgan Stanley’nin küresel tahvil fonlarına yüksek faizli gelişen piyasa tahvilleri ekliyor.

BloombergHT’de yer alan habere göre, New York’taki MS Yatırım Yönetimi birimi 665 milyar doların üzerinde varlığı yöneten Caron, “Riskli varlıkları daha da cazip bir hale getirmek istiyorlar. Bu yüksek faizli varlık destekli menkul kıymetlere, gelişen piyasa tahvilleri ve hisselerine destek olacak.” dedi.

Fed’in yeni yaklaşımı çerçevesinde, politika yapıcılar politikayı sıkılaştırmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefini aşmasını hoş görebilir. Piyasalar için bu, en az beş yıl boyunca devam edecek sıfıra yakın faizler anlamına geliyor.

Diğer yandan enflasyonun yükseleceği beklentisi altın ve TÜFE endeksli tahviller gibi varlıklara yönelik hedge talebini artırıyor. Özellikle uzun vadeli tahvillerin enflasyon beklentilerindeki değişimlere karşı oldukça hassas.

Bu endişenin fazla abartıldığını düşünen Caron ise “Parasal genişlemeyi faiz politikasının ayarlanmasıyla aynı zamanda yapıyorlar. Bu nedenle tahvil faizlerinin o kadar yükselmesine izin vermeyecekler. Fed, 30 yıl vadelilerin faizlerini parasal genişleme ile hala çok düşük seviyede tutuyor.” dedi.

Ayrıca Caron, Fed’den yakın bir zamanda negatif faiz ya da getiri eğrisi kontrolü beklemiyor.